Cierre “hasta nuevo aviso” en Fundación CB de Mérida por humedades en las salas

La Fundación Caja Badajoz (Fundación CB) ha anunciado el cierre de las salas de exposiciones de su espacio cultural en Mérida, situado en la plaza Santo Domingo, debido a las humedades que, según ha indicado, se han visto provocadas por las obras realizadas por el ayuntamiento en la calle Viñeros, finalizadas en septiembre de 2024. En una nota, la entidad ha explicado que había comunicado “en reiteradas ocasiones” al consistorio los daños derivados de las obras, una situación que, añade, se ha agravado con las últimas lluvias. Al no obtener soluciones, ha decidido cerrar las salas hasta nuevo aviso.

Abierto al público

La medida implica el aplazamiento de las exposiciones programadas, con el objetivo de garantizar la conservación de las obras de los artistas que tenían previsto exponer. Fundación CB ha detallado que el nivel de humedad registrado en la sala es alto y podría afectar a pinturas, fotografías y otros soportes o materiales artísticos. Además, la fundación ha advertido de que estas condiciones también podrían perjudicar a la calzada romana que alberga el centro cultural en una de sus salas de exposiciones, un elemento que forma parte del Patrimonio de la capital extremeña. Pese al cierre de las salas expositivas, el auditorio del centro cultural permanecerá abierto al público para mantener la actividad “en la medida de lo posible”.

Priorizar

Fundación CB ha lamentado tener que adoptar esta decisión, aunque ha subrayado que, “dadas las circunstancias actuales”, ha considerado necesario priorizar el buen estado de las obras de los artistas y la protección de la calzada romana.