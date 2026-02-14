Escenario abierto
Mérida lo goza al sol: el auténtico Carnaval Romano se vive en la calle
Terrazas llenas y mucho humor carnavalero
El Carnaval Romano continúa en la calle con un sol de justicia y un ambiente que invita a quedarse. La capital extremeña se ha convertido este sábado en un escenario abierto donde, desde el mediodía y durante toda la sobremesa y la tarde-noche, las agrupaciones han ido tomando diferentes rincones de la ciudad y lo seguirán haciendo durante las próximas horas, interpretando llamativos repertorios humorísticos y críticos ante un público que no ha dejado de moverse de un punto a otro.
Cervecillas y buenos alimentos
Especial animación se ha vivido en los escenarios callejeros Cruzcampo de La Lonja y El Barrilito, por donde han ido pasando numerosas agrupaciones de Mérida y su comarca, llenando la ciudad de alegres melodías carnavaleras. Entre actuación y actuación, los asistentes han aprovechado para reponer fuerzas con cervecillas, buenos alimentos y paradas en los bares, mientras el Carnaval Romano seguirá sonando sin pausa y con muchísima fuerza a lo largo de la jornada.
