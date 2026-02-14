La ‘Universidad Pyme en Ruta’ aterriza en Mérida con un autobús tecnológico para revolucionar la construcción

La iniciativa itinerante “Universidad Pyme en Ruta”, impulsada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y la Fundación Laboral de la Construcción, llegará el próximo 19 de febrero a Mérida con el objetivo de acercar la innovación tecnológica y digital al sector de la construcción.

La parada en la capital extremeña tendrá lugar en la Plaza del Teatro Romano Margarita Xirgu, donde un autobús adaptado funcionará como sala de exhibición itinerante para mostrar, de forma práctica, los últimos avances digitales aplicados a la prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud, la ergonomía y la mejora de equipos, herramientas y procesos de trabajo, así como a la formación y el empleo.

Presentación

El acto de presentación y bienvenida se celebrará entre las 09:30 y las 10:00 horas y contará con la participación de la concejala delegada de Formación para el Empleo, Universidad Popular, Patrimonio Arqueológico y Museos del Ayuntamiento de Mérida, María del Pilar Amor Molina. También asistirán la directora general de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, Teresa Morales Cascos, y la directora general de Trabajo, Pilar Bueno Espada.

Por parte de Fundae estará presente el jefe de Reintegros y Control de Fondos, José Luis Fernández del Campo Medina. En representación de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura participarán su vicepresidente y secretario general de CCOO del Hábitat Extremadura, Antonio Pino; el vicepresidente y secretario general de UGT FICA Extremadura, Ricardo Salaya Monsell; y la gerente, María Ángeles Ramos Caballero.

Tras la inauguración se desarrollarán tres pases a lo largo de la mañana. El primero tendrá lugar de 10:00 a 11:15 horas; el segundo, de 11:30 a 12:45 horas; y el tercero, de 13:00 a 14:15 horas. En cada uno de ellos, los asistentes podrán recorrer tres espacios temáticos diferenciados: el Espacio Seguridad y Salud, el Espacio Digital y el Espacio Formación, Empleo y Emprendimiento.

Con esta iniciativa, “Universidad Pyme en Ruta” pretende facilitar a pymes y profesionales del sector de la construcción el acceso directo a soluciones tecnológicas innovadoras, fomentando la modernización, la mejora de la competitividad y el impulso de la formación como herramienta clave para el empleo en Extremadura.