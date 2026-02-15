El Carnaval estalló en Mérida el sábado y hoy, a las 17.00 horas, llega el gran desfile

Desde el mediodía hasta la madrugada, el centro de la capital extremeña registró buen ambiente ayer sábado en el segundo día del Carnaval Romano 2026, que ha despegado con fuerza y no ha dado tregua. La jornada estuvo marcada por los disfraces y las distintas actividades programadas (destacó el Concurso de Copla en el Templo de Diana), que animaron el centro a lo largo del día, y El Periódico Extremadura publica un vídeo resumen y una selección con las mejores fotos de lo vivido.

Propuestas interesantes

Hoy continúa la marcha con propuestas para todos los públicos. Este domingo por la mañana se ha celebrado el Día de la Bicicleta del Carnaval, con un recorrido aproximado de cinco kilómetros por el casco urbano. A esta hora está teniendo lugar la tradicional Jamonada Solidaria en la plaza de España y, por la tarde, llegará uno de los momentos más multitudinarios: el Gran Desfile de Carnaval, que arrancará a las 17.00 horas desde la avenida de Extremadura y recorrerá las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo hasta la plaza de España, con la participación de 22 agrupaciones.