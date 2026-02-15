Mérida derrocha simpatía, fantasía y creatividad en el gran desfile del Carnaval Romano

Mérida ha acogido esta tarde de domingo una de las citas más multitudinarias del programa festivo de su Carnaval Romano con el Gran Desfile, que ha contado con la participación de 23 agrupaciones, de las que 16 han sido foráneas. La llegada de grupos procedentes de otros puntos de la región ha consolidado este espectáculo, marcado por la música y el ritmo, como uno de los reclamos del calendario carnavalero y como motor de dinamización cultural, social y económica para la ciudad.

La capital extremeña brilla con su gran desfile de carnaval. / Javier Cintas

Alegría

El divertido y animado cortejo ha arrancado a las 17.00 de la tarde desde la avenida de Extremadura y ha recorrido las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo hasta la plaza de España. El paso de las agrupaciones se ha prolongado durante varias horas por el centro de la capital extremeña, con un ambiente alegre y colorido a lo largo de todo el itinerario.

Bailar, grabar y fotografiar

Las vías emeritenses se han llenado de público, que ha bailado al paso de las agrupaciones y ha sacado sus móviles para grabar y capturar el momento. La afluencia también se ha notado en los accesos, con los aparcamientos prácticamente completos durante la tarde. El desfile ha vuelto a dar muestra de su grandiosidad, con participantes que han dado rienda suelta a su imaginación en vestuario y puesta en escena. La respuesta del público ha acompañado con aplausos y seguimiento continuo del cortejo que ha dado rienda suelta a la imaginación. La fiesta continúa en Mérida.

Un Carnaval con arraigo

En Mérida, el Carnaval Romano no es solo un paréntesis festivo en el calendario: es uno de esos momentos en los que la ciudad se mira al espejo y se reconoce. Durante unos días, el centro se llena de coplas, disfraces y calle, pero también de un lenguaje propio (la ironía, la crítica, el ingenio) que funciona como termómetro social: lo que preocupa, lo que indigna y lo que hace reír termina, de una forma u otra, subido a un escenario o cantado a pie de calle.

El carnaval ha terminado por convertirse en una marca cultural de Mérida. En paralelo, la fiesta ha sabido vincularse a la identidad monumental de la ciudad, utilizando espacios emblemáticos como telón de fondo de actividades singulares.

El Carnaval Romano también ha funcionado como motor de actividad: atrae visitantes, moviliza a peñas, familias y asociaciones, y empuja a la hostelería y al comercio en unas fechas que, de otro modo, serían temporada baja. La edición de 2026, por ejemplo, se ha programado del 13 al 17 de febrero y ha vuelto a apoyarse en hitos como el pregón, el gran desfile y el cierre tradicional del Entierro de la Sardina.

Y, además, hay un valor menos visible pero clave: la transmisión. El carnaval se aprende viéndolo y viviéndolo, de generación en generación, y por eso importa tanto que exista una estructura estable y reconocible. Aunque sus orígenes no estén del todo claros, el propio Ayuntamiento sitúa la celebración en la ciudad desde antes del siglo XX, con constancia de normas municipales ya a comienzos de esa centuria. Esa continuidad es, en el fondo, la razón principal de su fuerza: el Carnaval Romano no “pasa” por Mérida, sino que forma parte de cómo Mérida se cuenta a sí misma.