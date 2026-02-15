Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos

Mérida ha concentrado en los últimos meses tres grandes iniciativas empresariales vinculadas a la industria de las baterías y a la infraestructura digital que, en conjunto, han previsto una inversión de 3.600 millones de euros y la creación de entre 2.320 y 2.620 puestos de trabajo confirmados, a la espera de que uno de los proyectos concrete sus cifras de empleo.

El Parque Empresarial ExpacioMérida ha sido el epicentro de estas actuaciones, que han situado a la capital extremeña en el mapa de las grandes inversiones internacionales. Fue el pasado 28 de enero cuando el proyecto para construir una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías superaba el trámite ambiental tras recibir una declaración de impacto favorable por parte de la Junta de Extremadura.

La iniciativa, promovida por Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, ha contemplado la producción de fosfato de hierro y litio con una capacidad prevista de 50.000 toneladas anuales. La instalación se ubicará en la parcela I-103 de ExpacioMérida, sobre una superficie de 467.261 metros cuadrados. La fábrica está pendiente de la licencia de obras municipal, lo que permitiría iniciar la actividad a lo largo de 2026. El proyecto mantiene sus cifras iniciales: 800 millones de euros de inversión y 500 empleos directos.

Fotogalería | Primeros movimientos de tierra en Mérida para la fábrica de cátodos / Javier Cintas

A este desarrollo industrial se suma la implantación de la multinacional china Jinhong Gas, que ha elegido Mérida como puerta de entrada a Europa. La compañía ha constituido en la ciudad la sociedad Jinhong Gas (Spain) S.L., con un capital social de 100.000 euros y con Jinhong Gas (Singapore) Investment como socio único. Su actividad principal será la fabricación de gases industriales, además de la instalación de maquinaria, el comercio mayorista de productos químicos y el transporte de mercancías. El objetivo inicial será suministrar gas a la futura planta de cátodos, aunque la empresa ha manifestado su intención de extender su negocio en Europa desde Extremadura.

Por el momento, no se ha detallado el número de empleos que generará esta iniciativa. Sí se sabe que la planta contará con tanques para el mezclado de ingredientes, un sistema de molienda gruesa y fina, tres equipos de secado más uno de reserva, seis hornos eléctricos, un sistema de trituración por aire, un desferritizador electromagnético y una envasadora al vacío.

El último proyecto

El tercer gran proyecto corresponde a Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Jameel Energy, y fue dado a conocer por la Junta de Extremadura tras la reunión que la presidenta en funciones, María Guardiola, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, mantuvieron con los promotores. La firma impulsa el centro de procesamiento de datos orientado a Inteligencia Artificial denominado ‘Lusitanus’.

La compañía ha formalizado la reserva de 240.000 metros cuadrados en ExpacioMérida. La primera fase contempla una inversión de 2.100 millones de euros en infraestructura digital y 700 millones adicionales en infraestructura energética sostenible. Más del 80% del consumo eléctrico procederá de autogeneración renovable, con un diseño que ha buscado minimizar el consumo de agua. El despliegue del proyecto generará entre 1.700 y 2.000 empleos durante la fase de construcción y más de 120 puestos de trabajo directos, estables y altamente cualificados en la fase de operación.

La suma de la inversión prevista para la planta de cátodos (800 millones) y la primera fase del centro de datos (2.800 millones) ha elevado el volumen total hasta los 3.600 millones de euros. En términos de empleo, las cifras confirmadas ascienden a 500 puestos directos en Yuneng, entre 1.700 y 2.000 durante la construcción de ‘Lusitanus’ y más de 120 empleos estables en su fase operativa. En conjunto, estos datos sitúan el impacto laboral entre 2.320 y 2.620 empleos, a la espera de que Jinhong Gas concrete sus previsiones.

Este conjunto de proyectos refuerza el posicionamiento de Mérida como enclave industrial y tecnológico de referencia en el suroeste peninsular.