22 asociaciones animalistas de Extremadura
Denuncian que el Ayuntamiento de Mérida se desentendió y mostró "falta de empatía" con los gatos atrapados por la crecida del Guadiana
Los voluntarios aseguran que llevaban tiempo alertando del riesgo de aislamiento de la Isla
Un total de 22 asociaciones animalistas de Extremadura han firmado un comunicado en el que han acusado al Ayuntamiento de Mérida de actuar con "falta de empatía" ante la colonia de gatos de la Isla del Guadiana, que, según han denunciado, ha quedado "arrasada" tras la crecida del río provocada por los desembalses. La Asociación de Alimentadores y Gestores de Colonias Felinas de Mérida (AGECO) ha asegurado que las autoridades municipales no han hecho "nada" por salvar a los animales. Asimismo, la entidad ha explicado que las intensas lluvias han puesto en alerta a los cuidadores, que han estado trasladando "constantes avisos" al consistorio, a la policía o a los bomberos sobre el "peligro" que acechaba a la colonia.
Retirar el mobiliario urbano
Ante esos llamamientos, el ayuntamiento se ha limitado, siempre según Ageco, a retirar el mobiliario urbano dispuesto para los gatos. Así, el jueves 12 de febrero los animales han quedado aislados en un pequeño espacio, rodeados completamente de agua, lo que ha impedido desde ese día el acceso de los voluntarios que los cuidaban a diario. A su vez, operarios municipales han utilizado maquinaria para colocar dos tolvas con pienso sobre las mesas de los merenderos más cercanos.
Barca y dron
La situación se ha agravado en la madrugada del pasado sábado, cuando la apertura controlada de la presa del Zújar ha dejado, según el comunicado, "toda la zona completamente sumergida". Al amanecer, las asociaciones han comprobado que no quedaba tierra firme, solo agua, lo que, han advertido, "reducía al mínimo las posibilidades de supervivencia" de los gatos. Pese a ello, y ante la esperanza de que alguno hubiera logrado subirse a un árbol, durante toda la jornada han intentado "sin éxito" acceder en barca y utlizar un dron.
Abandono de los animales
Ayer, las entidades han señalado que algunos felinos han sobrevivido y que, aunque el nivel del agua ha comenzado a descender, aún no han podido acceder para alimentarlos. Ageco ha recordado que la Ley de protección civil y gestión de emergencias de 2019 incluye la obligación de atender a animales en peligro y ha afirmado que "el Ayuntamiento de Mérida ha abandonado a su suerte" a unos animales que, a su juicio, estaban bajo su custodia. Entre las firmantes figuran, además de Ageco, ALCAT Defensa Felina (Almendralejo), Animal Manuma y Felina 7 Vidas (Miajadas), etc.
