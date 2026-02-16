Hay cantera para rato
Los pequeños y sus disfraces se adueñan del Carnaval Romano de Mérida en un vistoso desfile infantil
Por la noche se celebrarán el Concurso de Coplas por la Igualdad y la gala Drag Queen
Los más pequeños de la casa, disfrazados para la ocasión, han sido hoy los grandes protagonistas de una mañana de Carnaval en la que el centro se ha llenado de color, risas y alegría. El Desfile Infantil ha recorrido las calles con la música como hilo conductor, animando a familias y curiosos a sumarse al ambiente festivo. Entre disfraces más y menos originales, no ha faltado la diversión en un cortejo que ha ido dejando estampas para el recuerdo a cada paso. La celebración también ha tenido su punto de encuentro en la carpa gigantesca de la plaza de España de la capital extremeña, que ha acogido parte del bullicio y ha servido de refugio de los nubarrones para seguir disfrutando de las canciones y de divertidas coreografías.
La Chirigota del Bizcocho
Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas en el céntrico enclave, se desarrollarán el II Concurso de Coplas por la Igualdad y la XVIII Gala Nacional de Drag Queen "Tomás Bravo". El martes se celebrarán el tradicional Velatorio y Entierro de la Sardina y, a las 20.00, actuará La Chirigota del Bizcocho en la carpa, poniendo el broche final al Carnaval.
Las imágenes del cortejo
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
- Dos meses después, Mérida sigue mirando a la placa de Robe Iniesta
- Montaje a toda máquina de la gran carpa y los adornos antes de la final del Carnaval Romano en Mérida
- Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
- Por qué las croquetas gustan tanto en Mérida (y cómo hacerlas bien, sin sustos y con mil versiones)