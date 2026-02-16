Los pequeños y sus disfraces se adueñan del Carnaval Romano de Mérida en un vistoso desfile infantil

Los más pequeños de la casa, disfrazados para la ocasión, han sido hoy los grandes protagonistas de una mañana de Carnaval en la que el centro se ha llenado de color, risas y alegría. El Desfile Infantil ha recorrido las calles con la música como hilo conductor, animando a familias y curiosos a sumarse al ambiente festivo. Entre disfraces más y menos originales, no ha faltado la diversión en un cortejo que ha ido dejando estampas para el recuerdo a cada paso. La celebración también ha tenido su punto de encuentro en la carpa gigantesca de la plaza de España de la capital extremeña, que ha acogido parte del bullicio y ha servido de refugio de los nubarrones para seguir disfrutando de las canciones y de divertidas coreografías.

La Chirigota del Bizcocho

Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas en el céntrico enclave, se desarrollarán el II Concurso de Coplas por la Igualdad y la XVIII Gala Nacional de Drag Queen "Tomás Bravo". El martes se celebrarán el tradicional Velatorio y Entierro de la Sardina y, a las 20.00, actuará La Chirigota del Bizcocho en la carpa, poniendo el broche final al Carnaval.

Las imágenes del cortejo

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida

La cantera del Carnaval Romano brilla en un desfile infantil repleto de disfraces. / Ayuntamiento de Mérida