La ruta outlet de Mérida vuelve con descuentos irresistibles en moda y calzado

La Asociación de Comerciantes de Mérida Emérita Augusta, en colaboración con el ayuntamiento de la capital extremeña, pondrá en marcha del 18 al 21 de febrero de 2026 la primera edición del Outlet Urbano de este año, una iniciativa destinada a dinamizar las ventas, apoyar al comercio de proximidad y atraer tanto a los vecinos como a los visitantes.

Amplia variedad de productos

Durante estos cuatro días, los establecimientos participantes (agrupa a más de medio centenar de tiendas por toda la ciudad) ofrecerán descuentos suculentos en una amplia variedad de productos, que podrán encontrarse tanto en el interior de los locales como en espacios habilitados en sus fachadas, con el fin de crear un entorno comercial más atractivo. La propuesta persigue facilitar la renovación de stock, incentivar las compras y reforzar la relación entre comerciantes y clientes, contribuyendo también a la reactivación económica del tejido empresarial de la capital.

Noticias relacionadas

Dos clientas observan los productos rebajados en una tienda. / Ayuntamiento de Mérida

Aparcamiento gratuito

Como apoyo a la campaña, la empresa Telpark entregará a los clientes de los comercios asociados vales de 30 minutos de aparcamiento gratuito en los parkings José Fernández López y Politécnica durante los días de celebración del Outlet Urbano. Con esta primera edición de 2026, la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta y el consistorio reafirman su apuesta por acciones que impulsen el comercio local y consoliden el sector.