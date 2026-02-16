El Teatro Romano de Mérida, icono del patrimonio extremeño, llega a Cáceres en miniatura

En pleno corazón de la ciudad, En Foto Javier y Juguetes y Deportes Sevilla, dos establecimientos míticos de Cáceres, siguen apostando por el producto regional con una oferta que pone en valor la identidad extremeña. Entre sus estanterías se pueden encontrar artículos inspirados en Mérida, como puzzles y maquetas que recrean algunos de sus enclaves más representativos, acercando así a vecinos y visitantes la riqueza cultural y patrimonial de la región a través del juego y el coleccionismo.

Puzzles y maquetas inspirados en Mérida

"Tenemos diversos monumentos de por aquí, de nuestra zona, además de paisajes, el tema de los puzzles es algo muy demandado. Disponemos de más de 1.000 productos que puedes personalizar a tu gusto", explica Javier. Una oferta similar comparte Carolina desde Juguetes y Deportes Sevilla, donde, además, cuentan con maquetas del Teatro Romano de Mérida y de la parte antigua de Cáceres, acercando algunos de los enclaves más emblemáticos de la región a vecinos y visitantes.

Maqueta de Cáceres en 'Juguetes y Deportes Sevilla'. / Esteban Valero Vizcano

El auge de las maquetas extremeñas

Por otro lado, Carolina, de Juguetes y Deportes Sevilla, destaca el éxito de estos productos y recuerda sus inicios. "La maqueta que tenemos del Teatro Romano de Mérida lleva un año en el mercado y, desde que empezó a comercializarse, se agota rapidísimo. Hace más de siete años enviamos una maqueta de cartón como ejemplo para que comenzaran a fabricar maquetas reales de Cáceres y Alcántara, se podría decir que fuimos los precursores de este tipo de productos".

Maquetas que se pueden adquirir en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Teatro Romano de Mérida

Construido entre los años 16 y 15 antes de Cristo bajo el impulso del emperador Augusto, el Teatro Romano de Mérida es uno de los grandes símbolos del legado romano en España. Con capacidad para unos 6.000 espectadores, su imponente frente escénico de columnas corintias se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Mérida. Tras permanecer siglos oculto, fue recuperado a comienzos del siglo XX y hoy es el epicentro cultural de la ciudad, sede del Festival Internacional de Teatro Clásico y pieza clave del conjunto arqueológico emeritense, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993.

Parroquias y fuentes hechas a mano

Por último, Carolina señala que cada vez son más los cacereños que acuden a la tienda en busca de materiales, como piedras, para construir sus propias creaciones en casa. "Algunos están levantando parroquias e incluso fuentes", concluye.