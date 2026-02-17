Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval Romano 2026

La gala drag queen se mete en el bolsillo al público de Mérida con tacones, pelucas y purpurina

Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Este pasado lunes 16 de febrero, Mérida vivió una de las noches más vistosas de su Carnaval Romano 2026 con el XVIII Certamen Nacional Drag Queen "Tomás Bravo", una gala ya consolidada en la programación festiva que congregó a cientos de personas en la enorme carpa municipal de la céntrica plaza de España. Nueve participantes optaron a la victoria y consiguieron ganarse al público desde sus primeras apariciones sobre el escenario.

Ganadores

El espectáculo estuvo presentado por el cantante Raúl Fuentes, la drag Priscilla Osiris y la influencer Rossy Stylo, y contó contado con la animación de Le' Kik. Sobre las tablas se mezclaron los ingredientes habituales de una gran gala drag (lentejuelas, tacones altos, pelucas y maquillajes) con coreografías en las que las concursantes desplegaron fantasía, mensajes y guiños al público asistente. En el palmarés de esta XVIII edición, el primer premio fue para Drag Omi (Coria del Río, Sevilla), seguida de Drag La Protegida (Málaga) en segunda posición y Drags Los Turkish (Alhaurín de la Torre, Málaga) en el tercer puesto. El cuarto lugar ha sido para Drag Umbra (Las Palmas de Gran Canaria) y el quinto para Drag Ilusión (capital extremeña).

Alberto Manzano Cortés

