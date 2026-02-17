Fin de la fiesta
Luto, risas y fuego en Mérida, una señora sardina arde y echa el cierre al Carnaval romano
La tarde ha terminado entre aplausos y cenizas con la quema del pescado de cartón y su entierro, paso previo a la Cuaresma cristiana
Las calles del centro se han llenado de gente para apurar el último suspiro del Carnaval Romano 2026. Varios centenares de personas han acompañado este martes el popular Entierro de la Sardina, una despedida que ha vuelto a mezclar tradición y humor en un cortejo animado por la música y el baile. La estampa la han puesto los trajes negros y los complementos funerarios, con los carnavaleros vestidos de luto para arropar, entre risas y teatralidad, al simpático pescado de cartón.
Llantos fingidos
Pasadas las 18.30 horas, los participantes han salido desde el Teatro María Luisa, portando a hombros un féretro y una enorme sardina. La comitiva ha avanzado entre llantos fingidos y chascarrillos, sumando acompañantes a cada paso. El desfile ha discurrido por la calle Félix Valverde Lillo y ha continuado por la plaza de España, la plaza de Santa María, San Salvador y la Travesía de San Salvador, antes de adentrarse en Morería y enfilar el llamativo Puente Romano rumbo al tramo final de la cita.
Cuaresma cristiana
El itinerario ha culminado en el descendedero, donde se ha celebrado la quema final de la sardina. Las llamas han consumido la figura entre aplausos y abrazos de los asistentes, cerrando de forma simbólica los carnavales romanos en la capital extremeña, para dar paso a la celebración de la Cuaresma cristiana, que comenzará con el Miércoles de Ceniza.
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos
- Denuncian que el Ayuntamiento de Mérida se desentendió y mostró 'falta de empatía' con los gatos atrapados por la crecida del Guadiana
- Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
- Dos meses después, Mérida sigue mirando a la placa de Robe Iniesta
- Montaje a toda máquina de la gran carpa y los adornos antes de la final del Carnaval Romano en Mérida
- Pasapalabra hace historia y Mérida lo celebra con un rosco único
- Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado