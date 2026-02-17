Luto, risas y fuego en Mérida, una señora sardina arde y echa el cierre al Carnaval romano

Las calles del centro se han llenado de gente para apurar el último suspiro del Carnaval Romano 2026. Varios centenares de personas han acompañado este martes el popular Entierro de la Sardina, una despedida que ha vuelto a mezclar tradición y humor en un cortejo animado por la música y el baile. La estampa la han puesto los trajes negros y los complementos funerarios, con los carnavaleros vestidos de luto para arropar, entre risas y teatralidad, al simpático pescado de cartón.

Llantos fingidos

Pasadas las 18.30 horas, los participantes han salido desde el Teatro María Luisa, portando a hombros un féretro y una enorme sardina. La comitiva ha avanzado entre llantos fingidos y chascarrillos, sumando acompañantes a cada paso. El desfile ha discurrido por la calle Félix Valverde Lillo y ha continuado por la plaza de España, la plaza de Santa María, San Salvador y la Travesía de San Salvador, antes de adentrarse en Morería y enfilar el llamativo Puente Romano rumbo al tramo final de la cita.

Fotogalería | Mérida le llora a su sardina, ya enterrada / Javier Cintas

Cuaresma cristiana

El itinerario ha culminado en el descendedero, donde se ha celebrado la quema final de la sardina. Las llamas han consumido la figura entre aplausos y abrazos de los asistentes, cerrando de forma simbólica los carnavales romanos en la capital extremeña, para dar paso a la celebración de la Cuaresma cristiana, que comenzará con el Miércoles de Ceniza.