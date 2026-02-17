Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21 y 22 de febrero

Mérida cierra este martes el Carnaval y se mete de cabeza en el IV Mangafest con la cultura friki inundando IFEME

El manga y los videojuegos revolucionarán Mérida.

El manga y los videojuegos revolucionarán Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida acogerá los próximos 21 y 22 de febrero en la Institución Ferial de Mérida (IFEME) la IV edición de Mangafest, el Festival de Cultura Asiática y Videojuegos de la ciudad, una cita que, según ha destacado el ayuntamiento de la capital extremeña, está ya consolidada en la agenda cultural y se ha convertido en un referente nacional e internacional.

Participantes de Mangafest, en las instalaciones de Ifeme.

Participantes de Mangafest, en las instalaciones de Ifeme. / El Periódico Extremadura

Guerreras K-Pop

La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, presentó hace unos días el evento y señaló que, durante ese fin de semana, "Mérida se convertirá en el centro de la cultura asiática en Extremadura", gracias a una edición que incorpora novedades y amplía su programación. Entre ellas, la edil destacó las actividades centradas en el fenómeno de las Guerreras K-Pop, que se suman a las propuestas habituales de talleres, exposiciones, zona de videojuegos y pasatiempos participativos que han formado parte de anteriores convocatorias. La concejala subrayó que se trata de un evento patrocinado por el consistorio emeritense y ha indicado que ofrece alternativas de ocio saludable y cultural dirigidas al público joven y familiar, reforzando, ha afirmado, la apuesta municipal por una programación variada y de calidad.

Lleno absoluto

Asimismo, Iglesias recordó que Mérida es también sede de Mangafest Extremadura, un evento que calificó como "único" y del que ha puesto en valor el "éxito rotundo, con lleno absoluto" en ediciones anteriores. Por ello, animó al público de toda la región a acudir a esta nueva convocatoria y disfrutar de una cita "tan esperada por jóvenes y familias". En la presentación también participó el promotor de Mangafest, Jesús Benito, quien apuntó que el festival, centrado en la actualidad del mundo manga y la animación, se ha consolidado como "un referente en contenidos atractivos y de calidad", y remarcó su enfoque en la promoción del uso responsable de las nuevas tecnologías. El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas y contará con zona de restauración, con puestos de comida asiática y propuestas como mochis caseros.

