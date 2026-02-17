Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval Romano 2026

Sardinas asadas gratis para todos en Mérida y despedida con la quema del pescado y la Chirigota del Bizcocho

Vecinos y visitantes han saboreado este manjar

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Como marca la tradición, un rico olor a sardinas ha vuelto a impregnar este mediodía la plaza de España, donde el manjar ha sido ofrecido, como siempre, de manera gratuita a vecinos y visitantes llegados de otras localidades. No varía la imagen por muchos años que pasen: al mediodía, cuando ha comenzado el reparto, se ha formado ya una extensa fila de personas ansiosas por degustar este pescado de agua salada en la tradicional Sardinada previa al Entierro y la Quema de la Sardina.

Recorrido

La jornada ha continuado a partir de las 17.30 horas con el velatorio en el céntrico enclave de la capital extremeña, donde se ha pro al reparto de dulces y licores, dentro de la programación del Carnaval Romano2026. Posteriormente, la concentración ha sido a las 18.00 de la tarde junto al Teatro María Luisa y el recorrido ha comenzado sobre las 18.30 por la calle Félix Valverde Lillo, plaza de España, plaza de Santa María, San Salvador, Travesía San Salvador, Morería y el Puente Romano hasta el descendedero, donde finalmente se procederá a la quema de la simpática sardina de cartón. Además, a las 20.00 horas actuará La Chirigota del Bizcocho en la carpa gigantesca, poniendo el broche final a días de intensa diversión y de actividades en Mérida.

