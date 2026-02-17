El restaurante de Mérida sin carta que solo sirve menú degustación consigue un Sol de la Guía Repsol

El establecimiento El Bar Old School Food, situado en la calle San Salvador de Mérida, ha recibido un prestigioso Sol de la Guía Repsol en una gala celebrada ayer en Tarragona junto a algunos de los chefs más destacados del país, un reconocimiento que ha supuesto una nueva alegría para la gastronomía emeritense. Un Sol Guía Repsol es, según la propia guía, aquel local "que recomendarías a un amigo y al que ya estás pensando en volver muchas veces".

Cercanía en el trato

La distinción avala una manera muy personal de entender la hostelería, basada en el respeto al producto, la cercanía en el trato y una identidad muy marcada en sus elaboraciones. Al frente del proyecto están Carlos López Fruto y Jara Jiménez, vinculados al mencionado negocio culinario, que han visto reconocido así el trabajo desarrollado en los fogones y la sala.

Recorrido gastronómico íntimo

El restaurante apuesta por un menú degustación Omakase, concebido como una experiencia en la que el comensal confía en el chef y se deja sorprender en cada pase al no haber carta, con platos pensados para emocionar en cada bocado. La propuesta se ofrece en barra, con 14 plazas, para vivir un recorrido gastronómico íntimo e inolvidable.