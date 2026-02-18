Los gatos atrapados por la crecida del Guadiana en Mérida exigen algo más que un rescate puntual

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida ha dejado estos días una imagen tan silenciosa como inquietante: varios gatos pertenecientes a una colonia felina han quedado aislados por el agua, atrapados en una zona anegada sin posibilidad de alcanzar terreno seguro. La escena ha movilizado a vecinos y asociaciones animalistas y ha reabierto una pregunta incómoda: ¿están preparadas las administraciones para proteger también a los animales cuando llega una emergencia?

La respuesta no puede limitarse a un rescate improvisado. La situación obliga a reflexionar sobre qué pueden hacer los ciudadanos, qué deben hacer las autoridades y qué dice la ley cuando los animales —que hoy son reconocidos legalmente como seres sintientes— quedan expuestos a un riesgo previsible.

En primer lugar, la implicación ciudadana resulta clave, pero debe ser responsable. Ante una inundación, los vecinos pueden avisar inmediatamente al 112 o a la Policía Local si detectan animales atrapados, contactar con asociaciones que gestionen colonias felinas y ofrecer ayuda logística —transportines, mantas, alimento o acogida temporal— si las entidades lo solicitan. Lo que no se recomienda es intervenir por cuenta propia en zonas anegadas, ya que el riesgo para la integridad personal es elevado. La solidaridad es fundamental, pero siempre bajo coordinación oficial.

No es un hecho aislado

Lo ocurrido en Mérida no es un caso aislado. En los últimos años, las DANAs en el Levante, incendios forestales en Galicia o Castilla y León y desbordamientos en distintas ciudades andaluzas han puesto en peligro a colonias felinas y a animales domésticos. En muchos de esos episodios, asociaciones protectoras han denunciado la ausencia de protocolos específicos para animales comunitarios, especialmente aquellos gestionados mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). La experiencia demuestra que cuando no existe planificación previa, la respuesta depende casi exclusivamente del voluntariado.

Ahí es donde la coordinación entre asociaciones animalistas y autoridades se vuelve determinante. Los colectivos pueden trabajar con los ayuntamientos a través de convenios estables que permitan actuar con rapidez, mantener censos actualizados de colonias para localizarlas en caso de evacuación e integrarse en los planes municipales de emergencia junto a Protección Civil y servicios veterinarios. No se trata solo de reaccionar, sino de estar integrados en la estructura preventiva.

La crecida del Guadiana anega la Isla y arrincona a los gatos. / El Periódico Extremadura

La dimensión legal tampoco es menor. La normativa de protección civil obliga a las administraciones a prever y gestionar riesgos. A ello se suma la legislación de bienestar animal, que atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad sobre las colonias felinas urbanas. Si se acreditara una falta de actuación ante un peligro conocido o reiterado en zonas inundables, podrían derivarse responsabilidades administrativas e incluso patrimoniales. La protección de estos animales no es únicamente una cuestión ética: también es jurídica.

Por eso, el episodio del Guadiana pone el foco en la prevención. Entre las medidas que podrían adoptarse figuran la identificación de colonias situadas en áreas inundables para su reubicación progresiva, la instalación de refugios elevados, la creación de redes de casas de acogida temporales y la inclusión explícita de los animales en los simulacros municipales de inundación. Anticiparse reduce costes, sufrimiento y conflictos posteriores.

El Guadiana y el Puente Romano de Mérida: belleza pura / Javier Cintas

La concienciación social también juega un papel esencial. Informar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante emergencias naturales, incluir el bienestar animal en campañas educativas y reforzar el mensaje de que la protección animal forma parte de las políticas públicas modernas puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Cuando la sociedad entiende que los animales forman parte del entorno urbano, la respuesta colectiva mejora.

Las organizaciones que intervienen en rescates suelen contar con voluntariado formado, material veterinario de urgencia y redes de colaboración con clínicas, pero sus recursos son limitados. De ahí que el apoyo institucional resulte imprescindible. A nivel nacional se han producido avances significativos en el reconocimiento jurídico de los animales y en la integración de su protección en marcos normativos más amplios, aunque la aplicación práctica en planes de emergencia sigue siendo desigual según el territorio.

Los gatos atrapados por la crecida del Guadiana en Mérida no son solo una imagen viral o una anécdota puntual. Son la prueba de que las emergencias naturales afectan también a quienes no pueden pedir ayuda. Y son, sobre todo, una llamada de atención para que la planificación, la coordinación y la responsabilidad pública estén a la altura cuando el agua vuelve a subir.