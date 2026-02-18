La Guía Michelin lleva cuatro años seguidos recomendando este restaurante de Mérida con increíbles vistas a la Alcazaba

El restaurante Tuétano, ubicado en la calle John Lennon, en pleno centro de la capital extremeña, con vistas a la Alcazaba y con una terraza para disfrutar de este mágico entorno, ha recibido hace unos días, por cuarto año consecutivo, la distinción de “Establecimiento Recomendado” por la MICHELIN Guide, un reconocimiento que vuelve a poner el foco en una cocina donde la brasa es protagonista y el sabor es innegociable. En sus fogones, el respeto por el producto y la maestría en los puntos de cocción marcan el ritmo de unos platos que cuidan al detalle y se apoyan en la elección minuciosa de cada ingrediente.

Los responsables de Tuétano recogen el reconocimiento de la Guía Michelin 2026. / El Periódico Extremadura

Joya histórica

Este negocio mira a una de las joyas históricas de la ciudad, la Alcazaba Árabe, situada en la calle Graciano. Se trata de una gran fortaleza erigida en la Mérida musulmana por el emir omeya Abderramán II en el 835, cuyo trazado se atribuye al arquitecto Abd Allah. Considerada la más antigua de la península, su construcción se inspiró en modelos bizantinos, un telón de fondo monumental para un proyecto culinario que, al frente de Nico Vázquez y Carmen Moreno, reivindica “brasas de autor”, mimo en la elección de los alimentos y el equilibrio entre vanguardia y tradición. La idea, manifiestan, va más allá de venir a comer: quieren un sitio para compartir y vivir la experiencia con todos los sentidos.