Siete décadas de fútbol
El Imperio cumple 70 años y Mérida lo celebra con una espectacular exposición cargada de historia
Fotografías antiguas, camisetas, carteles y recortes de prensa repasan la trayectoria del club
La capital extremeña ha abierto una ventana a su memoria deportiva con la inauguración de la exposición conmemorativa por el 70º aniversario del Imperio de Mérida Club Polideportivo, una muestra que puede visitarse en el Centro Cultural Alcazaba y que repasa siete décadas de historia vinculada a la ciudad. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, asistió este pasado martes, día 17 de febrero, al acto inaugural de esta iniciativa, que rinde homenaje a las distintas generaciones de deportistas emeritenses que han pasado por el club, considerado también parte esencial de la “historia de la ciudad”.
Recorrido visual y documental
La exposición ofrece un recorrido visual y documental a través de fotografías antiguas, camisetas, carteles, banderines y recortes de prensa de diferentes épocas y equipos del Imperio, reflejando la evolución de la entidad y su arraigo en Mérida. Durante su intervención, Osuna felicitó al club y a todas las personas que han formado parte de su trayectoria. “Por vuestro pasado, por vuestro presente y, sobre todo, por seguir creyendo en el futuro de nuestros niños y jóvenes”, manifestó.
Deporte base
Asimismo, el regidor animó a la entidad a mantener su apuesta por el deporte base y por los valores que representa. En este sentido, destacó la importancia de “seguir haciendo de la capital regional una ciudad que educa, que acompaña y que no olvida a quienes han construido su identidad desde el esfuerzo y la pasión”, según informó el consistorio en nota de prensa.
