Siete décadas de fútbol

El Imperio cumple 70 años y Mérida lo celebra con una espectacular exposición cargada de historia

Fotografías antiguas, camisetas, carteles y recortes de prensa repasan la trayectoria del club

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba.

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La capital extremeña ha abierto una ventana a su memoria deportiva con la inauguración de la exposición conmemorativa por el 70º aniversario del Imperio de Mérida Club Polideportivo, una muestra que puede visitarse en el Centro Cultural Alcazaba y que repasa siete décadas de historia vinculada a la ciudad. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, asistió este pasado martes, día 17 de febrero, al acto inaugural de esta iniciativa, que rinde homenaje a las distintas generaciones de deportistas emeritenses que han pasado por el club, considerado también parte esencial de la “historia de la ciudad”.

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba.

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba. / Ayuntamiento de Mérida

Recorrido visual y documental

La exposición ofrece un recorrido visual y documental a través de fotografías antiguas, camisetas, carteles, banderines y recortes de prensa de diferentes épocas y equipos del Imperio, reflejando la evolución de la entidad y su arraigo en Mérida. Durante su intervención, Osuna felicitó al club y a todas las personas que han formado parte de su trayectoria. “Por vuestro pasado, por vuestro presente y, sobre todo, por seguir creyendo en el futuro de nuestros niños y jóvenes”, manifestó.

Noticias relacionadas

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba.

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba. / Ayuntamiento de Mérida

Deporte base

Asimismo, el regidor animó a la entidad a mantener su apuesta por el deporte base y por los valores que representa. En este sentido, destacó la importancia de “seguir haciendo de la capital regional una ciudad que educa, que acompaña y que no olvida a quienes han construido su identidad desde el esfuerzo y la pasión”, según informó el consistorio en nota de prensa.

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba.

Exposición por el 70º aniversario del Imperio en el Centro Cultural Alcazaba. / Ayuntamiento de Mérida

