Luis Lechón, Cristóbal Esteban y Víctor Manuel Acero
Telescopika, con K, hace de Mérida su estudio de grabación y triunfa en Sudamérica con miles de visualizaciones
Tres amigos que se conocieron en un curso de producción musical con “el Chino” Flores y en siete meses han compuesto más de 20 temas
La magia de la música es el pegamento que sostiene a Telescopika, tres amigos (aunque bromen entre ellos con el “vamos a dejarlo ahí”) que han encontrado en las canciones un lugar común donde todo encaja. La banda la forman Luis Lechón (compositor junto a Cris, guitarrista y vocalista, además de instructor de vuelo), Cristóbal Esteban (bajista y funcionario de Administración General) y Víctor Manuel Acero González (batería y conductor de una barredora en una empresa de limpieza).
El verano pasado
Entre ensayo y ensayo, con el local vibrando a base de cables y acordes, Luis Lechón atiende a El Periódico Extremadura y resume el origen de todo. Ha explicado que la chispa no la encendió él, sino Cristóbal, cuando ambos coincidieron el verano pasado en un curso de producción musical con “el Chino” Flores. Allí compusieron un tema, comprobaron que iban en la misma línea y quedó dicha la frase que impulsó el deseado proyecto, “teníamos que hacer un grupo musical y salió Telescopika”.
Velocidad de vértigo
Desde entonces, Telescopika ha crecido a velocidad de vértigo. En apenas siete meses han levantado un repertorio de veintitantas canciones, combinando ideas que Luis ya traía de su etapa en La Cola del Viento (otro grupo musical) con material nuevo. El proceso de trabajo mezcla local y estudio casero: ensayan dos tardes por semana en Mérida y el resto del tiempo cada uno avanza desde casa con sus propios equipos, preparando pistas, letras y arreglos que luego terminan de encajar juntos. En lo musical, la banda se define como un “indie pop diferente”, romántico y con personalidad propia, una combinación que atraviesa décadas, de los 70 a la actualidad, con guiños rock, distorsiones y tecnología para construir un sonido reconocible. Esa idea también se traslada al directo: están preparando una puesta en escena tipo performance, con audio y vídeo, para ofrecer un show bien trabajado cuando llegue el momento de presentar al grupo.
Trabajo e ilusión
El balance, hasta ahora, es más que satisfactorio y su repertorio es variado, con un único fin, que la gente se lo pase bien. Se les puede encontrar como Telescopika (con K en la segunda) en Instagram, TikTok, YouTube..., además de estar presentes en más de 20 plataformas como Spotify y Apple Music, con videoclips y el próximo en camino, “Sombras en la noche”, como opción principal. Mientras en España aún están arrancando, ellos mismos se sorprenden con la respuesta que les llega desde Sudamérica, donde suman miles de visualizaciones sin comprar audiencia ni invertir en publicidad, solo con trabajo e ilusión.
