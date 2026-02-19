Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Palacio de Congresos

Efecto Pasillo se pasa al directo más cercano y lo traerá a Mérida al ritmo de "Cuando me siento bien"

La primavera pondrá al público a corear "No importa que llueva" y "Pan y mantequilla"

Arturo Sosa, Iván Torres, Javi Moreno y Nau Barreto, de izquierda a derecha.

Arturo Sosa, Iván Torres, Javi Moreno y Nau Barreto, de izquierda a derecha. / Salva Muste

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Efecto Pasillo actuará en Mérida el 18 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos dentro de su nueva gira “Oro y Diamantes Tour”, un formato indoor con el que la banda canaria buscará una experiencia más cercana e íntima sin perder la alegría y el ritmo que han convertido sus conciertos en una cita para cantar y bailar. La propuesta reunirá sus canciones más populares junto a nuevas incorporaciones que el grupo seguirá sumando a su repertorio. En ese recorrido, el público escuchará títulos que forman parte del imaginario de sus seguidores, como "Cuando me siento bien", "No importa que llueva" o "Pan y mantequilla", en un directo pensado para vivirlo a pocos metros del escenario y con el público como parte del espectáculo.

Precio de las entradas

Las entradas tendrán un precio de 27 euros, a los que se añadirán 2,70 euros de gastos de gestión, para un prometedor concierto que traerá a la capital extremeña a Efecto Pasillo, un grupo español que se ha hecho un hueco en el pop español a base de estribillos reconocibles y una energía que funciona como marca de la casa. Con un sonido ligero y rítmico, muy pensado para no parar de mover el esqueleto, el grupo ha ido construyendo una trayectoria que ha pasado de la radio a numerosos festivales, y que ahora aterrizará en la ciudad con un formato más íntimo dentro de esta nueva gira.

