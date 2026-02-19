En el Palacio de Congresos
Efecto Pasillo se pasa al directo más cercano y lo traerá a Mérida al ritmo de "Cuando me siento bien"
La primavera pondrá al público a corear "No importa que llueva" y "Pan y mantequilla"
Efecto Pasillo actuará en Mérida el 18 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos dentro de su nueva gira “Oro y Diamantes Tour”, un formato indoor con el que la banda canaria buscará una experiencia más cercana e íntima sin perder la alegría y el ritmo que han convertido sus conciertos en una cita para cantar y bailar. La propuesta reunirá sus canciones más populares junto a nuevas incorporaciones que el grupo seguirá sumando a su repertorio. En ese recorrido, el público escuchará títulos que forman parte del imaginario de sus seguidores, como "Cuando me siento bien", "No importa que llueva" o "Pan y mantequilla", en un directo pensado para vivirlo a pocos metros del escenario y con el público como parte del espectáculo.
Precio de las entradas
Las entradas tendrán un precio de 27 euros, a los que se añadirán 2,70 euros de gastos de gestión, para un prometedor concierto que traerá a la capital extremeña a Efecto Pasillo, un grupo español que se ha hecho un hueco en el pop español a base de estribillos reconocibles y una energía que funciona como marca de la casa. Con un sonido ligero y rítmico, muy pensado para no parar de mover el esqueleto, el grupo ha ido construyendo una trayectoria que ha pasado de la radio a numerosos festivales, y que ahora aterrizará en la ciudad con un formato más íntimo dentro de esta nueva gira.
