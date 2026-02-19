Mérida consolida su gastronomía como pilar esencial de su identidad y atractivo turístico

La ciudad de Mérida, conocida mundialmente por su extraordinario conjunto arqueológico romano declarado Patrimonio de la Humanidad, está viviendo un momento dulce en el que su gastronomía se posiciona como uno de los motores más potentes de su desarrollo cultural, económico y turístico.

Lejos de ser un simple complemento, la cocina emeritense y extremeña se ha convertido en un elemento central que complementa y enriquece la experiencia de quien visita la antigua Emerita Augusta. Según destacan desde el sector turístico y hostelero local, “la gastronomía no es solo comida: es herencia, emoción y un reflejo vivo de la vida en el campo extremeño”.

La base de la gastronomía de Mérida se sustenta en productos de altísima calidad procedentes de la dehesa extremeña: el jamón ibérico de bellota (con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura), los quesos artesanos como la Torta del Casar o el queso de la Serena, el pimentón de la Vera, aceites de oliva virgen extra y carnes de cerdo, cordero y ternera retinta.

Los pllatos emblemáticos que definen la mesa emeritense incluyen la caldereta de cordero, guiso pastoril contundente y reconfortante, las migas extremeñas, elaboradas con pan, tocino, chorizo y pimientos, la chanfaina, con arroz, sangre, asaduras y especias, el cojondongo, refrescante ensalada veraniega típica de la zona, el gazpacho extremeño y zorongollo y las carnes a la brasa de cerdo ibérico y caza (perdiz, conejo, liebre).

Los responsables de Tuétano recogen el reconocimiento de la Guía Michelin 2026. / El Periódico Extremadura

Estos platos, sencillos pero cargados de sabor, representan una cocina rural, honesta y sin artificios que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

Un impulso reciente al panorama gastronómico

En los últimos años, Mérida ha visto nacer y consolidarse propuestas de mayor altura. Restaurantes como El Bar Old School Food (único establecimiento de la ciudad con un Sol Repsol en la guía 2026) o Tuétano (recomendado en la Guía Michelin 2026) demuestran que la capital extremeña combina con éxito tradición y vanguardia.

Además, iniciativas como la Ruta de la Tapa Gourmet (que en noviembre de 2025 reunió a 14 establecimientos) y la presencia constante en ferias nacionales como FITUR refuerzan el binomio patrimonio + gastronomía como gran reclamo. En la reciente edición de FITUR 2026, Extremadura destacó precisamente la gastronomía como uno de los ejes vertebradores de su oferta turística, con catas, degustaciones y presentaciones que pusieron en valor ibéricos, quesos, vinos y aceites.

Más que un destino arqueológico: un destino para saborear

Expertos coinciden en que la gastronomía se ha convertido en el segundo gran motivo de visita a Mérida, solo por detrás del legado romano. "Visitar Mérida ya no es solo ver el Teatro Romano o el Acueducto de los Milagros; es también sentarse a una mesa y entender siglos de historia a través del paladar", señalan desde la Concejalía de Turismo.

En un momento en que el turismo busca experiencias auténticas y vinculadas al territorio, la cocina de Mérida y Extremadura se revela como un activo estratégico: genera empleo, pone en valor el medio rural, atrae visitantes durante todo el año y contribuye decisivamente a desestacionalizar el turismo cultural.

Porque en Mérida, la historia no solo se ve… también se come. Y cada bocado cuenta una historia milenaria de dehesas, pastores, romanos y extremeños que siguen cocinando con el mismo cariño de siempre.