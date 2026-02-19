Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras municipales

Recargar gratis tu coche eléctrico en Mérida seguirá siendo posible: todos los puntos disponibles

La red municipal seguirá operativa sin cargos económicos para los vecinos y los visitantes

Un vehículo eléctrico recarga batería en uno de los puntos de la ciudad.

Un vehículo eléctrico recarga batería en uno de los puntos de la ciudad. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado el contrato para garantizar el mantenimiento y correcto funcionamiento de los puntos de recarga de vehículos eléctricos de la red municipal, que seguirán siendo gratuitos para los usuarios. Con esta decisión, el consistorio ha asegurado la continuidad de un servicio que en los últimos años se ha ido extendiendo por distintos puntos de la ciudad y que podrán seguir utilizando sin coste tanto para vecinos como turistas. El convenio ha incluido la revisión de las instalaciones y la migración a una nueva plataforma de gestión. Aunque la aplicación necesaria para activar los cargadores exige introducir un método de pago (al tratarse de una plataforma de ámbito nacional e internacional), el ayuntamiento de la capital extremeña ha precisado que no se realizará “ningún cargo” monetario a los usuarios.

Enclaves estratégicos

La red municipal se encuentra actualmente distribuida en enclaves estratégicos: el Centro Turístico MAM (parking), las consejerías del Paseo de Roma, el aparcamiento del Edificio 112 en la avenida de las Comunidades, la Biblioteca Pública del Estado en la avenida de la Libertad, el parking de la calle Atarazanas, las inmediaciones del Museo Nacional de Arte Romano, el parking de la Politécnica en la calle Almendralejo y la urbanización El Prado. La mayoría de los dispositivos son de carga semirrápida con una potencia de 22 kW, una capacidad que permite tiempos de espera moderados para los usuarios. Según ha señalado el consistorio en un comunicado de prensa, los futuros puntos que se instalen podrán contar con igual o mayor potencia.

Alarmas e incidencias

En cada estación se detallan las instrucciones para el alta en la aplicación correspondiente, con códigos QR que facilitan la conexión. Además, se ha habilitado un teléfono de atención al cliente para incidencias (979-30-06-00). El Ayuntamiento de la capital autonómica dispone, asimismo, de una plataforma de control que permite el seguimiento en tiempo real de transacciones, alarmas e incidencias, lo que facilita la supervisión del servicio y las averías.

