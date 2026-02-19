El suceso se ha producido esta tarde
Un motorista de 58 años acaba en el Hospital de Mérida tras una salida de vía en la Travesía Arturo Barea
Intervinieron Policía Local y una ambulancia
Un varón de 58 años ha resultado herido este jueves con politraumatismos tras sufrir una salida de vía cuando circulaba en motocicleta por Mérida. El accidente se ha producido pasadas las 15.00 horas en la Travesía Arturo Barea, según ha informado el Centro 112 de Extremadura. Después de recibirse el aviso con el mencionado suceso, hasta la zona de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Local y una ambulancia del SES.
Coordinación del dispositivo
Los sanitarios han atendido al motorista en el lugar y, posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Mérida para su valoración y tratamiento. La intervención ha permitido la asistencia del herido y la coordinación del dispositivo en el punto del siniestro de la capital regional.
