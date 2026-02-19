Portugal tira del Carnaval Romano 2026 y dispara el turista internacional en Mérida

El Carnaval Romano ha cerrado su edición de 2026 con un balance “muy positivo” en participación, impacto económico y afluencia turística, según ha trasladado el Ayuntamiento de Mérida tras los días fuertes de programación. La edil de Festejos, Ana Aragoneses, ha señalado que la ciudad ha vivido “un Carnaval multitudinario, diverso y seguro, en el que la ciudad se ha volcado desde el primer día”. En su valoración, la delegada ha subrayado la elevada asistencia a todos las actividades, desde concursos y galas hasta el gran desfile y el Entierro de la Sardina. Dentro de ese recorrido, Aragoneses ha resaltado el show de la chirigota de “El Bizcocho”, que ha llenado la carpa gigante municipal y los alrededores de la plaza.

Más visitantes internacionales

En el ámbito turístico, los datos recogidos en las Oficinas de Turismo entre los días 13 y 17 de febrero han contabilizado 3.035 visitantes atendidos. De ellos, 2.261 han sido nacionales (74,50%) y 774 internacionales (25,50%). El consistorio ha puesto el foco en el aumento del turismo internacional, que ha pasado de 718 visitantes en 2025 a 774 en 2026. “Es significativo que, pese a las inclemencias meteorológicas, haya crecido el número de turistas internacionales. Eso demuestra que el Carnaval Romano trasciende nuestras fronteras y despierta cada vez mayor interés fuera de España”, ha dicho. Por procedencias, entre los turistas nacionales han destacado Andalucía (23,71%), Castilla y León (23,79%) y Madrid (18,89%). En el plano internacional, Portugal ha concentrado el mejor dato (55,81%), seguido de EEUU (8,01%) y Brasil (6,20%).

Fotogalería | Gala Nacional Drag Queen “Tomás Bravo” del Carnaval Romano / Javier Cintas

Ocupación alta y hostelería

Aragoneses ha defendido que el Carnaval “no solo es una fiesta de identidad y participación ciudadana”, sino también un motor de promoción turística y dinamización económica. En ese sentido, la edil ha señalado que la ocupación hotelera ha registrado niveles muy elevados durante los días centrales y que la hostelería ha vivido jornadas intensas.

Organización y seguridad

En materia de organización, la delegada ha indicado que los dispositivos especiales han funcionado correctamente, permitiendo el desarrollo de las actividades “con normalidad y sin incidentes reseñables”. También ha puesto en valor las medidas de accesibilidad adoptadas para facilitar la participación. En el apartado artístico, Aragoneses ha trasladado su reconocimiento a las agrupaciones participantes y ha asegurado que “el nivel artístico y creativo ha sido altísimo”. Por último, ha avanzado que el ayuntamiento ya trabaja en la próxima edición: “tomamos nota de todo lo vivido estos días para seguir mejorando. El Carnaval Romano es una seña de identidad de la capital extremeña y vamos a seguir cuidándolo y potenciándolo”.