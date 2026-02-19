Empresas
'Universidad Pyme en Ruta' impulsa en Mérida la digitalización de las pymes extremeñas de la construcción
La iniciativa itinerante de Fundae y la Fundación Laboral de la Construcción acerca innovación tecnológica, seguridad y formación al sector
El proyecto ‘Universidad Pyme en Ruta’, iniciativa itinerante promovida por Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) y la Fundación Laboral de la Construcción, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha hecho este jueves parada en Mérida con el objetivo de acercar la innovación tecnológica y digital a las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en Extremadura.
La jornada se ha celebrado en la plaza del Teatro Romano Margarita Xirgu, donde responsables institucionales y representantes del sector han puesto de relieve la importancia de impulsar la modernización de las pymes, especialmente en ámbitos clave como la seguridad y salud laboral, la ergonomía, la mejora de equipos y herramientas, la optimización de procesos de trabajo, así como la formación y el empleo.
El acto contó con la presencia de la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José del Nevado, acompañada por las directoras generales de Formación para el Empleo y de Trabajo, Teresa Morales y Pilar Bueno, respectivamente, quienes subrayaron la necesidad de reforzar la cualificación profesional y la competitividad del tejido empresarial extremeño.
Por parte de Fundae, asistió el jefe de Reintegros y Control de Fondos, José Luis Fernández del Campo. En representación de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura estuvieron presentes su vicepresidente y secretario general de CCOO del Hábitat Extremadura, Antonio Pino; su vicepresidente y secretario general de UGT FICA Extremadura, Ricardo Salaya; el director de Organización, RRHH y Control de la FLC, Ignacio Cano; y la gerente de la FLC de Extremadura, María Ángeles Ramos.
‘Universidad Pyme en Ruta’ recorre distintas ciudades españolas con el propósito de facilitar a las empresas herramientas prácticas y asesoramiento especializado que les permitan adaptarse a los retos de la transformación digital y mejorar su competitividad. Con su parada en Mérida, el proyecto refuerza su compromiso con el tejido productivo extremeño, promoviendo una construcción más segura, eficiente y preparada para el futuro.
