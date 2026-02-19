'Universidad Pyme en Ruta' impulsa en Mérida la digitalización de las pymes extremeñas de la construcción

El proyecto ‘Universidad Pyme en Ruta’, iniciativa itinerante promovida por Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) y la Fundación Laboral de la Construcción, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha hecho este jueves parada en Mérida con el objetivo de acercar la innovación tecnológica y digital a las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en Extremadura.

La jornada se ha celebrado en la plaza del Teatro Romano Margarita Xirgu, donde responsables institucionales y representantes del sector han puesto de relieve la importancia de impulsar la modernización de las pymes, especialmente en ámbitos clave como la seguridad y salud laboral, la ergonomía, la mejora de equipos y herramientas, la optimización de procesos de trabajo, así como la formación y el empleo.

Univesidad Pyme en Ruta Mérida Espacio Seguridad y Salud / Cedida

El acto contó con la presencia de la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José del Nevado, acompañada por las directoras generales de Formación para el Empleo y de Trabajo, Teresa Morales y Pilar Bueno, respectivamente, quienes subrayaron la necesidad de reforzar la cualificación profesional y la competitividad del tejido empresarial extremeño.

Por parte de Fundae, asistió el jefe de Reintegros y Control de Fondos, José Luis Fernández del Campo. En representación de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura estuvieron presentes su vicepresidente y secretario general de CCOO del Hábitat Extremadura, Antonio Pino; su vicepresidente y secretario general de UGT FICA Extremadura, Ricardo Salaya; el director de Organización, RRHH y Control de la FLC, Ignacio Cano; y la gerente de la FLC de Extremadura, María Ángeles Ramos.

‘Universidad Pyme en Ruta’ recorre distintas ciudades españolas con el propósito de facilitar a las empresas herramientas prácticas y asesoramiento especializado que les permitan adaptarse a los retos de la transformación digital y mejorar su competitividad. Con su parada en Mérida, el proyecto refuerza su compromiso con el tejido productivo extremeño, promoviendo una construcción más segura, eficiente y preparada para el futuro.