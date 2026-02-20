Mérida lanza un plan pionero contra el estrés y la ansiedad para 440 estudiantes de Secundaria

La salud emocional entra en las aulas de Mérida con un proyecto pionero para prevenir el estrés y la ansiedad que beneficiará a unos 440 alumnos de Secundaria en seis centros educativos. El ayuntamiento emeritense ha presentado este viernes esta iniciativa que se enmarca en el programa ‘Menores saludables’, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, y se desarrollará mediante sesiones formativas especializadas.

“El programa busca fortalecer la salud emocional de los menores frente a presiones actuales como el uso de pantallas y el consumo de sustancias estimulantes”, ha señalado en rueda de prensa el delegado de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, quien también ha insistido en la meta de “fomentar la detección precoz de malestares”. "Uno de los resultados más esperados es lograr una mejora en el clima de convivencia dentro de las aulas”, ha añadido el edil.

Cabe destacar que el plan, que incide en factores como la presión académica, el abuso de pantallas y el impacto de las redes sociales, se desarrollará a través de un enfoque comunitario. De esta forma, el proyecto no solo se dirige al alumnado participante, sino que a su vez reclama la implicación de familias, tutores y orientadores, pues son piezas “fundamentales” para sostener el trabajo emocional de los menores.

Grupos de alumnos

La empresa Dextra Consultores será la encargada de ejecutar el programa. Su representante, José Pedro Pastor, ha explicado que la iniciativa “se centra en el desarrollo de sesiones formativas dirigidas a 18 grupos de cuarto de la ESO en centros públicos y concertados de Mérida”. En concreto, la intervención contempla 11 sesiones semanales por cada grupo, aprovechando horas de tutoría u orientación.

Arrancará el lunes 23 de mayo y se prolongará hasta el 5 de junio en la Cooperativa Santa Eulalia, el Colegio Escolapias y los institutos Extremadura, Albarregas, Sáenz de Buruaga y Emérita Augusta. Entre las actividades previstas figura un test inicial para conocer la situación de partida, el aprendizaje de herramientas de gestión emocional y la creación de rutinas de autocuidado. Al cierre se realizará una evaluación para medir resultados, con garantías de anonimato y protección de datos del alumnado.