Artista emeritense

El Shuli de Mérida ya tiene en la calle su nueva música con el single 'Que se vayan de mí'

El cantante lanza su último trabajo en Spotify y el videoclip podrá verse este viernes, a partir de las 20 horas, en su canal de Youtube

Imagen de la portada del último single de El Shuli de Mérida.

Imagen de la portada del último single de El Shuli de Mérida. / DN Fotografía & Vídeo

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El cantante emeritense Jesús Juez, conocido artísticamente como El Shuli, ya tiene en la calle su nueva música. Desde la pasada medianoche el single 'Que se vayan de mí' ya está sonando en la plataforma musical Spotify y este viernes, a las 20 horas, se estrenará el videoclip en su canal de Youtube. Este tema, cuya autoría es del propio artista, se ha grabado en el estudio de Nacho Rodríguez, en el municipio pacense de Ribera del Fresno.

"En esta nueva entrega hablo de un tipo al que todos creen conocer, pero nadie entiende de verdad. De cargar a la espalda con miradas, rumores y prejuicios y de aprender a dejarlos atrás viviendo a mi aire, sin hablar ni meterme en la vida de nadie", sostiene El Shuli a través de una publicación en su redes sociales, en la que adjunta la portada de este single, en la que aparece junto a la bailaora emeritense María Saavedra.

Portada del single 'Que se vayana de mi', de El Shuli de Mérida.

Portada del single 'Que se vayana de mí', de El Shuli de Mérida. / DN Fotografía & Vídeo

Nuevo camino

Para este cantante que reside en Cantarranas, en el barrio de San Andrés, 'Que se vayan de mí' es toda una declaración de intenciones: "Soltar y dejar ir el murmullo de la gente, las etiquetas y todo lo que no me pertenece, para quedarme solo con lo esencial, con lo que es de verdad". "Lo demás, que se lo lleve el viento", añade. Su primera canción, que llevaba por nombre ‘El grillao’, vio la luz en 2024 y tuvo una gran acogida por parte del público.

