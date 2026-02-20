Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida

Las obras para adaptar el tramo urbano del ferrocarril a la alta velocidad empiezan a dejar huella visible en Mérida. Uno de los puntos clave del proyecto es el entorno del puente metálico que salva el río Albarregas, en la curva de Marquesa de Pinares hasta la estación de trenes. En abril del pasado año, el administrador ferroviario Adif inició las actuaciones para desdoblar la vía en este tramo con una nueva estructura que permita dar entrada a los trenes del AVE a la terminal emeritense.

Las primeras actuaciones se concentraron en el acondicionamiento del terreno y en la retirada de vegetación. Las máquinas trabajaron en las zonas verdes junto al actual viaducto, con tala de árboles para facilitar el acceso de la maquinaria y la preparación de la plataforma. A finales de año, la recepción de vigas de gran tamaño para la construcción del viaducto ocasionó el corte al tráfico de varias calles y accesos.

La intervención en el Albarregas se enmarca en una transformación más amplia del corredor ferroviario urbano, que ya ha generado debate en otros puntos del trazado. Antes incluso de que el foco se situara en el puente metálico, la renovación de la línea dejó una de sus imágenes más comentadas con la instalación de catenarias junto al acueducto de Los Milagros, una actuación que levantó polémica por su cercanía a los elementos patrimoniales.

Puente de hierro

En paralelo, Adif también desarrolla trabajos en otra infraestructura simbólica del ferrocarril emeritense, el histórico puente de hierro, una infraestructura singular de la línea Mérida-Los Rosales que, con sus 605 metros de longitud, sortea el río Guadiana a su salida de la capital extremeña. Las obras se desarrollan en su mayoría en periodo nocturno, si bien algunas operaciones han sido incompatibles con la circulación ferroviaria.

Obras en el puente de hierro de Mérida. / EL PERIÓDICO

La intervención sobre el puente, que data del año 1883, supone una inversión próxima a los 13 millones de euros y abarca diferentes elementos, como la sustitución del cordón inferior, instalación de tornillos de alta resistencia y operaciones de limpieza y aplicación de pintura protectora; además del acondicionamiento de los paseos de servicio por los que acceden los equipos de mantenimiento. También se está reforzando su estructura mediante la colocación de torres de apeo en dos de sus vanos.