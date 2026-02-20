Actividades en el centro de ocio El Economato
Nuevos talleres infantiles para conciliar en Mérida esta primavera: abierta la inscripción para 540 plazas
Están destinados a niños de entre 4 y 12 años, con 180 puestos disponibles para cada mes
El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una nueva programación de talleres de juventud que se celebrará durante los meses de marzo, abril y mayo en el Centro de Ocio Joven El Economato. La propuesta ofrece un total de 540 plazas destinadas a niños de entre 4 y 12 años, con 180 disponibles para cada mes.
La actividad se organiza en dos grupos de edad, uno de 4 a 7 años y otro de 8 a 12, mientras que cada turno contará con 15 participantes para garantizar una atención cercana y un mejor aprovechamiento de las sesiones. Además, el programa reserva un 10% de los puestos por turno para personas con discapacidad, con el objetivo de reforzar su carácter plenamente inclusivo.
Solicitudes
El plazo de inscripción se abre este viernes 20 y permanecerá disponible hasta el 26 de febrero, a las 10 horas. Las solicitudes deberán formalizarse a través de un formulario online habilitado por el consistorio y, en caso de que la demanda supere el número de plazas ofertadas, la adjudicación se realizará mediante un sorteo público.
Los talleres se desarrollarán en distintos horarios adaptados a las edades. Así, los viernes por la tarde el grupo de 4 a 7 años participará de 16.30 a 18.30 horas, mientras que el grupo de 8 a 12 lo hará de 18.30 a 20.30 horas. Los sábados y los días festivos, la franja de 4 a 7 años tendrá lugar de 11.30 a 13.30 horas y la de 8 a 12 se desarrollará de 17.30 a 19.30 horas.
Actividades
La programación incluye actividades creativas, culturales y lúdicas ajustadas a cada franja de edad. En marzo se impartirán talleres de arcilla, teatro y pintura creativa, además de propuestas como 'Me siento del revés', un escape room titulado 'El Castillo Encantado' y una búsqueda del tesoro. En abril, coincidiendo en parte con días festivos, se llevarán a cabo actividades centradas en juegos de mesa y tradicionales, dinámicas como 'Recicla con diversión' y '¡Sí! ¡Soy Super!', sesiones de baile, un día de circo y talleres de manualidades.
En mayo continuará la oferta con marionetas, experimentos, arena de colores, la actividad 'Emérita Lúdica', papiroflexia floral y animal y la propuesta 'Tunea tu camiseta'. Según señala el consistorio en una nota de prensa, estos talleres forman parte del compromiso del equipo de gobierno con la promoción de alternativas de ocio saludable, educativo y divertido durante los periodos no lectivos, al tiempo que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral.
