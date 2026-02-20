Reparación del pavimento
Afecciones al tráfico por los trabajos para evaluar el firme en la plaza de Santa Eulalia de Mérida
El próximo lunes, a partir de las 8.30 horas, la circulación de la avenida de Extremadura estará regulada por operarios
Afecciones al tráfico por la realización de una serie de trabajos técnicos para analizar el problema de las baldosas instaladas en el firme de la plaza de Santa Eulalia de Mérida. Según ha informado este viernes el ayuntamiento emeritense, durante la mañana del próximo lunes, a partir de las 8:30 horas, la circulación de la avenida de Extremadura, a la altura de la basílica eulaliense, estará regulada por operarios, ya que uno de los carriles estará cerrado.
Esta medida se adoptará para no interrumpir en ningún momento la circulación por la avenida de Extremadura. El consistorio ha solicitado a la empresa responsable de las obras de la plaza de Santa Eulalia que lleve a cabo estos estudios con el fin de proceder cuanto antes, una vez pasadas las lluvias, a la reposición del pavimento en mal estado y poder recepcionar la obra, que todavía no ha sido recepcionada hasta que se ejecute correctamente dicha reposición.
Demora de los plazos
"Se trata de un estudio técnico destinado a analizar el problema y, posteriormente, con los datos que arroje, realizar la reparación correspondiente", indican desde el ayuntamiento. Cabe recordar que estos trabajos fueron adjudicados en octubre de 2023 a Heliopol S.A. en UTE con Técnicos en Construcción, Ingeniería y Arquitectura de Extremadura, por un importe de 1.402.500 euros. El plazo de ejecución era de cinco meses, pero la aparición de restos arqueológicos y otras cuestiones han demorado el desarrollo de las obras.
En el marco de este proyecto, se ha instalado un gran jardín vertical en el lateral de una de las fachadas que da a la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, que cuenta con 12.300 plantas de distintas especies. Este espacio verde se encarga de embellecer el lugar y reducir la temperatura. La estructura métalica (20 metros de ancho por 17 de alto) acoge a los vegetales en unos bolsillos de tela. Tanto el riego como el mantenimiento se hace a diario a través de un sistema automático integrado en las bolsas.
