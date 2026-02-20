La transformación del convento de las Freylas en Mérida, al detalle: un camión grúa instala la estructura clave de la obra

Un camión grúa de grandes dimensiones trabaja desde ayer en las traseras del convento de las Freylas para montar una grúa fija con la que ejecutar las obras de rehabilitación impulsadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La actuación, iniciada el pasado 2 de abril, busca transformar el edificio en la futura sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), centro mixto del CSIC y la Junta. La colocación de la mencionada infraestructura ha sufrido un leve retraso debido a la aparición de restos arqueológicos durante los trabajos previos, lo que ha obligado a realizar una intervención específica. La instalación estaba prevista para diciembre, pero antes ha sido necesario preparar la base con una excavación.

Camión grúa en las traseras del convento de las Freylas para instalar la grúa fija de la obra. / Javier Cintas

Documentados y protegidos

Para el asentamiento de la grúa se ha profundizado en una superficie de cinco por cinco metros, con una profundidad de 70 a 80 centímetros, sin que se hayan localizado enterramientos. Durante la intervención han aparecido suelos de cal y de opus signinum, sin poderse determinar por ahora su vinculación con un edificio concreto por la limitada extensión de la cata, los restos han sido documentados y protegidos, según informó el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida.

