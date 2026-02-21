Cultura asiática
El universo friki vuelve a Mérida: manga, consolas y homenaje a las Guerreras K-Pop en Mangafest
La cuarta edición del festival se celebra este fin de semana con música, videojuegos, talleres, gastronomía y actividades para toda la familia
Mérida vuelve a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes del manga, los videojuegos y la cultura asiática. La Institución Ferial de Mérida (Ifeme) acoge este sábado y domingo la cuarta edición del Festival de Videojuegos y Cultura Asiática Mangafest 2026, con un programa que combina ocio digital, espectáculos, concursos y propuestas gastronómicas para todos los públicos.
El recinto abre en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas durante ambas jornadas. La cita, organizada por la promotora BWG en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, ha sido presentada este jueves y volverá a situar a la ciudad como uno de los referentes regionales de este tipo de eventos.
Desde el consistorio se ha señalado que el festival se ha consolidado como una actividad "fija en la agenda de la ciudad" y como un referente nacional e internacional que convertirá a Mérida en "el centro de la cultura asiática en Extremadura durante esta nueva edición". Además, se ha destacado que el objetivo es ofrecer alternativas de ocio saludables y promover un uso responsable de las nuevas tecnologías.
Homenaje a las Guerreras K-pop
Uno de los momentos más esperados llegará este domingo 22, cuando Mangafest dedicará un homenaje especial a las Guerreras K-pop, la película de éxito de Netflix nominada al Óscar. El público podrá asistir a un espectáculo que repasará las escenas más míticas de la película, en una propuesta pensada para seguidores del fenómeno musical y cinematográfico.
La programación incluirá también concursos, zona de videojuegos, exposiciones, talleres, karaoke infantil y espacios temáticos. El promotor del evento ha explicado que el objetivo es "buscar contenido de calidad e interesante" y ha señalado que el respaldo del público en ediciones anteriores ha confirmado que año tras año se sigan consiguiendo nuevas tendencias más atractivas para todos los visitantes.
Espacio infantil y gastronomía asiática
El recinto cuenta con una zona infantil con castillo hinchable y talleres creativos dirigidos a los más pequeños, así como un área gastronómica con puestos de comida asiática. Entre las propuestas figuran mochis (dulces japoneses) que podrán adquirirse en distintas modalidades, desde elaboraciones caseras hasta productos envasados o industriales.
"No solo buscamos marcar la diferencia con el contenido a nivel de ocio, sino también con el alimenticio", se ha destacado desde la organización.
En cuanto a las entradas, el precio es de 12 euros. La organización ha animado a las familias emeritenses a participar en un evento que, según ha señalado, tiene en "las emociones de los asistentes y lo que nos transmiten" uno de sus principales puntos fuertes.
