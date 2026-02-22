‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital

Mérida se ha colado en el mapa de una de las firmas más activas del sector renovable con ambición de ir más allá de los paneles solares. Fotowatio Renewable Ventures (FRV), con sede en Madrid y vinculada a Jameel Energy (Abdul Latif Jameel), ha dado un paso más en Extremadura con el impulso del proyecto “Lusitanus”, un gran centro de procesamiento de datos orientado a Inteligencia Artificial (IA) que se instalará en ExpacioMérida y que, según las estimaciones difundidas, movilizará 2.800 millones de euros en su primera fase.

Según la información trasladada estos días, “Lusitanus” ocupará una superficie de 240.000 metros cuadrados (con contrato de reserva de suelo ya formalizado) y contemplará 2.100 millones para infraestructura digital, a los que se sumarán otros 700 millones asociados a infraestructura energética sostenible. La previsión es que más del 80% del consumo eléctrico proceda de autogeneración renovable y que el diseño minimice el consumo de agua.

Imagen de Expacio Mérida, donde se instalará Lusitanus. / Javier Cintas

En el plano del empleo, las estimaciones apuntan a entre 1.700 y 2.000 puestos durante la construcción y más de 120 empleos directos, estables y de alta cualificación en la fase de operación. La estimación, por tanto, es de 2.120 puestos de trabajo.

El movimiento no llega de cero. FRV ya cuenta con un activo fotovoltaico de referencia en la zona: San Serván 400, un clúster de tres plantas (150 MWdc en total) que, según la propia compañía, produce en torno a 300 GWh al año, con capacidad para abastecer aproximadamente 108.000 hogares y evitar 223.000 toneladas de CO₂ anuales.

La construcción de ese complejo se ha articulado, siempre según FRV, mediante un préstamo “project finance” de 89 millones de euros, repartido a partes iguales entre BBVA y Natixis.

FRV se presenta como un actor global de soluciones renovables (con presencia en cuatro continentes, más de 50 plantas y experiencia de desarrollo superior a 5 GW), y sitúa su enfoque en integrar generación, operación y financiación de proyectos.

El salto de Mérida

En paralelo, la compañía ha ido subrayando una evolución del perfil “solar puro” hacia un mix más amplio, con almacenamiento en baterías e iniciativas ligadas a hidrógeno verde. En su informe ejecutivo más reciente, FRV ha situado su cartera de desarrollo en torno a 36 GW en 2024 y ha destacado su expansión en almacenamiento (BESS) y nuevas líneas de innovación. El salto de la capital regional hacia un gran centro de datos se entiende, además, como una forma de conectar dos mundos que ya se están buscando: la demanda eléctrica intensiva de la economía digital y la disponibilidad de renovables. En el caso de “Lusitanus”, el planteamiento difundido liga el atractivo del suelo industrial de ExpacioMérida y la energía renovable competitiva con un proyecto que pretende posicionarse como infraestructura digital sostenible.

La energía que genera

Para dimensionar su escala, FRV ha comunicado que en 2024 la energía generada por sus activos ha permitido evitar 1.200.000 toneladas de CO₂ y abastecer a 789.000 hogares. Y, con Mérida como uno de sus focos en España, el mensaje implícito es claro: la transición energética ya no va solo de producir electricidad limpia, sino también de decidir dónde se instala la nueva industria que quiere consumirla.

Fue el viernes, 13 de febrero, cuando la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mantuvo un encuentro con responsables de la firma, al que se sumó el consejero de Economía y Hacienda, Guillermo Santamaría.

“Lusitanus” es el tercer proyecto de envergadura que prevé instalarse en Expacio Mérida. El primero es la planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías y el segundo la implantación de la multinacional china Jinhong Gas, que ha elegido Mérida como puerta de entrada a Europa. Estas tres grandes iniciativas empresariales vinculadas a la industria de las baterías y a la infraestructura digital han previsto, en conjunto, una inversión de 3.600 millones de euros y la creación de más de 2.300 puestos de trabajo confirmados, a la espera de que uno de los proyectos concrete sus trabajadores.