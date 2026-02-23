Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cita literaria

La biblioteca municipal de Mérida explora el erotismo y el lenguaje en ‘El amante’ de Marguerite Duras

El encuentro, que tendrá lugar este martes, estará conducido por la psicóloga y sexóloga de Pussycat Esther Calvo Gómez

Biblioteca Juan Pablo Forner de Mérida.

Biblioteca Juan Pablo Forner de Mérida. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida vuelve a mirar a la literatura desde una perspectiva poco habitual. Lo hará con la conferencia-coloquio ‘Erotismo en las palabras’, una propuesta centrada en la obra 'El amante', de Marguerite Duras, que pone el foco en el erotismo y en la potencia expresiva del lenguaje literario.

Cartel del encuentro literario.

Cartel del encuentro literario. / EL PERIÓDICO

La actividad, programada para este martes, comenzará a las 19.00 horas en la sala de conferencias de la biblioteca y estará conducida por Esther Calvo Gómez, sexóloga y psicóloga de la tienda erótica Pussycat, encargada de guiar el debate desde una mirada interdisciplinar que conecta literatura, deseo y subjetividad.

Noticias relacionadas y más

Reflexión compartida

El encuentro propone un acercamiento a una de las obras más conocidas de Duras, explorando cómo el texto construye la intimidad, el cuerpo y la memoria a través de la palabra, y abriendo un espacio para la reflexión compartida en formato charla-coloquio. La cita está organizada por la biblioteca municipal con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Mérida sin carta que solo sirve menú degustación consigue un Sol de la Guía Repsol
  2. Denuncian que el Ayuntamiento de Mérida se desentendió y mostró 'falta de empatía' con los gatos atrapados por la crecida del Guadiana
  3. Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos
  4. La transformación del convento de las Freylas en Mérida, al detalle: un camión grúa instala la estructura clave de la obra
  5. Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida
  6. El bar-museo Berlín 1989 de Mérida: máquinas de coser, huevos japos y la visita de Robe Iniesta
  7. La Vuelta a Extremadura Caminando: 2.300 kilómetros de senderismo para unir la región desde Mérida
  8. Mérida derrocha simpatía, fantasía y creatividad en el gran desfile del Carnaval Romano

La biblioteca municipal de Mérida explora el erotismo y el lenguaje en ‘El amante’ de Marguerite Duras

La biblioteca municipal de Mérida explora el erotismo y el lenguaje en ‘El amante’ de Marguerite Duras

Demoras en Atención Primaria en Mérida: "Mi marido tiene cáncer y nos dan cita para dos semanas"

Demoras en Atención Primaria en Mérida: "Mi marido tiene cáncer y nos dan cita para dos semanas"

Progestión se postula para la nueva oficina de atención a personas migrantes de Mérida

Progestión se postula para la nueva oficina de atención a personas migrantes de Mérida

Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes

Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes

El Albarregas de Mérida celebra la V Semana del Emprendimiento centrada en el comercio exterior

El Albarregas de Mérida celebra la V Semana del Emprendimiento centrada en el comercio exterior

Casi 350 aspirantes optan a las bolsas de empleo de taquillero y vigilante para los monumentos de Mérida

Casi 350 aspirantes optan a las bolsas de empleo de taquillero y vigilante para los monumentos de Mérida

La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional

La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional

Caza ilegal de aves en Mérida: un investigado por usar trampa con pegamento y móviles como reclamo

Caza ilegal de aves en Mérida: un investigado por usar trampa con pegamento y móviles como reclamo
Tracking Pixel Contents