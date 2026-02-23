Delito contra la fauna
Caza ilegal de aves en Mérida: un investigado por usar trampa con pegamento y móviles como reclamo
La Guardia Civil detectó a un emeritense usando métodos prohibidos cerca del arroyo Albarregas
La Guardia Civil investiga a un vecino de Mérida por un presunto delito contra la fauna tras sorprenderlo cuando cazaba aves con métodos prohibidos en las inmediaciones del arroyo Albarregas, dentro del término municipal emeritense. Los hechos se enmarcan en los dispositivos de vigilancia y protección del medio natural que mantiene el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Durante una de estas inspecciones, los agentes detectaron a una persona que, al percatarse de su presencia, intentó ocultarse.
Tras identificarlo, los guardias civiles rastrearon la zona y localizaron una jaula, varias varetas impregnadas con pegamento (liga) y reclamos electrónicos (dos teléfonos móviles) que emitían sonidos imitando el canto de jilgueros. Además, hallaron un ejemplar muerto sujeto a una rama, utilizado como reclamo visual para atraer a otras aves de la misma especie, según ha informado este lunes la Guardia Civil.
Sistema no selectivo
Según la Guardia Civil, este tipo de captura está totalmente prohibida por el sufrimiento que provoca a los animales y por tratarse de un sistema no selectivo, capaz de afectar de forma indiscriminada a un elevado número de aves silvestres. Al investigado, al que le constan antecedentes por hechos similares, se le instruyeron diligencias como supuesto autor de un delito contra la fauna, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial en Mérida.+
Infracciones
En Extremadura, el uso de métodos prohibidos para capturar aves puede tramitarse como infracción administrativa según la Ley 14/2010 de Caza. Si se trata de medios o procedimientos masivos o no selectivos (pero sin veneno ni explosivos), suele encajar como infracción grave, sancionable con multa de 251 a 2.500 euros, y en determinados supuestos puede añadirse retirada de la licencia e inhabilitación (o suspensión de autorizaciones) por hasta dos años.
Si en cambio los métodos prohibidos incluyen venenos o explosivos, la norma autonómica lo eleva a infracción muy grave, con multa de 2.501 a 50.000 euros y, además, retirada de la licencia e inhabilitación para obtenerla entre 2 años y un día y 5 años, junto al posible decomiso de las piezas y de los medios empleados.
Y, en paralelo, el caso puede tener recorrido penal: el artículo 336 del Código Penal castiga el empleo no autorizado de veneno, explosivos u otros artes destructivos o no selectivos con prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, además de inhabilitación para cazar o pescar de 1 a 3 años y privación del derecho a tener/portar armas por el mismo periodo.
