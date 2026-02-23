Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes

La avenida Felipe VI de Mérida permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos de manera alterna durante este martes 24 y miércoles 25 de febrero debido a una obra de actuación urgente. Según ha informado este lunes el ayuntamiento, mañana entre las 9.15 y las 15.00 horas, se cortarán totalmente los dos carriles en sentido de entrada a la ciudad, desde el cruce con el Camino de la Magdalena hasta la rotonda de Las Tres Fuentes.

Afecciones al tráfico previstas en la Avenida Felipe VI de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Un día después, el corte afectará a los dos carriles en sentido salida de Mérida, desde la rotonda de Las Tres Fuentes hasta el cruce con la calle Ausonio. La actuación estará coordinada y señalizada con la supervisión de la Policía Local de Mérida, que regulará el tráfico en la zona afectada. Desde el consistorio se recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación y atiendan a la señalización provisional.

Las obras

En abril del pasado año se inauguraron las obras de desdoblamiento de la N-630 a su paso por Mérida (avenida Felipe VI), que contaron con un presupuesto de 2,5 millones de euros, financiado con los fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aparte del desdoble de los carriles, se adecuaron las aceras existentes y construido nuevas aceras de 2,5 metros de anchura donde no existían.

El ministro Óscar Puente visita las obras de la N-630 en Mérida / JAVI CINTAS

Asimismo, se ejecutaron 790 metros de nuevo carril bici con una anchura de tres metros. También se incorporaron cuñas de cambio de velocidad en los accesos al tanatorio y a las calles Viena y Albania. Por otra parte, la vía de servicio existente fue dotada de iluminación, al tiempo que se sustituyó el sistema de contención para reforzar la seguridad vial. También se instalaron luminarias tipo Led en las zonas que carecían de alumbrado.