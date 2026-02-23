Demoras en Atención Primaria en Mérida: "Mi marido tiene cáncer y nos dan cita para dos semanas"

La espera para una consulta con el médico de cabecera vuelve a generar malestar en Mérida. Olga Calvo, usuaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), denuncia que les han dado cita en Atención Primaria con una demora de dos semanas pese a que su marido es paciente oncológico y presenta molestias en una zona que les inquieta. “Pueden ser gases, pero también que se le haya reactivado el cáncer”, sostiene. Es cierto que pueden existir otras causas, pero la incertidumbre crece cuando la valoración médica no llega a tiempo.

Calvo, que está adscrita al centro de salud de San Luis (Urbano II) de la capital extremeña, sostiene que ante el retraso tienen dos opciones: aguantar en casa o acudir a urgencias. “Si vas a urgencias, te van a dar un paracetamol y te van a mandar para casa diciéndote que pidas una cita con el médico de cabecera, cosa que ya hemos hecho”, relata. Y si la alternativa es intentar ser atendidos por el facultativo “fuera de hora”, asegura que se percibe como una excepción: “Ya vas a pedirle un favor, ya no es un derecho”.

“No tengo por qué ir pidiendo favores a nadie. Yo tengo un derecho”, remarca. Y lo que reclama es un acceso real a la consulta de familia: “Quiero una cita que como mucho sea en 48 horas, y no tantos días. Y menos si tienes encima un problema de cáncer”. En su relato pesa también el recuerdo de diagnósticos tardíos. Calvo sostiene que en su familia han vivido experiencias previas de falta de detección a tiempo y que eso condiciona la alarma actual: “Si no es nada, te lo quitas del medio, pero si es algo, te lo cogen a tiempo”, defiende.

La queja

La usuaria ha formalizado una queja antes la Defensora de los Usuarios del SES para que su caso, y el problema general, no se normalice. En el escrito, advierte de que los retrasos prolongados en citas, pruebas e intervenciones “pueden agravar patologías que, con una atención más temprana, tendrían mejor pronóstico”. Por ello reclama “un modelo organizativo que garantice tiempos máximos razonables”, además de que las pruebas diagnósticas y consultas con especialistas se resuelvan “dentro del plazo máximo de un mes”, frente a esperas que se alargan “varios meses o años”.

En la denuncia, Calvo señala que esta situación afecta a la equidad porque “muchos ciudadanos se ven obligados a recurrir a la sanidad privada para acortar espera”, lo que, a su juicio, “incrementa la desigualdad en el acceso a la atención”. También alerta de la “sobrecarga asistencial y la falta de planificación”, con consecuencias tanto en la calidad del servicio como en el bienestar de profesionales y pacientes. Concluye que los tiempos de espera “no resultan razonables, ni socialmente aceptables”, por lo que pide “mecanismos eficaces que garanticen una atención digna, oportuna y acorde con los principios de una sanidad pública”.

Consultas por la tarde

En este sentido, cabe recordar que el centro de salud de Nueva Ciudad comenzó el pasado mes de julio a realizar consultas de tarde para reducir las listas de espera, pero solo durante los meses estivales. Esta medida del SES estaba destinada a los ambulatorios extremeños que registraban una demora superior a las 48 horas en las citas con el médico de familia que, en el caso de Mérida, se aplicó en el Urbano I. Dos días es el tiempo máximo establecido para ser atendido por el médico de familia, según el marco estratégico de la Atención Primaria.