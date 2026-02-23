Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran fiesta de Roma

Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo

Si planeas ir este 2026… reserva alojamiento con mucha antelación (la capital extremeña se llena por completo). Lleva ropa cómoda para caminar y, si quieres, una túnica sencilla (hay talleres y tiendas donde te ayudan a caracterizarte)

FOTOGALERÍA: Emerita Ludica en imágenes

Emerita Ludica / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida, la antigua Augusta Emerita, capital de la provincia romana de Lusitania y hoy una de las ciudades con el conjunto arqueológico romano mejor conservado de todo el mundo (Patrimonio de la Humanidad desde 1993), se transforma cada primavera en un auténtico viaje en el tiempo. Ese evento se llama Emerita Lvdica, uno de los festivales de recreación histórica romana más importantes y rigurosos de Europa. El nombre no es casual: “Lvdica” proviene del latín ludi (juegos), evocando precisamente el ambiente festivo, lúdico y ceremonial que acompañaba las grandes celebraciones en las ciudades romanas. El festival emeritense busca recuperar ese espíritu: no solo mostrar ruinas silenciosas, sino llenarlas de vida, aromas, sonidos, colores y personajes que hacen que el visitante se sienta ciudadano de Avgusta Emerita durante unos días.

¿Cuándo y dónde se celebra?

La próxima edición tendrá lugar del 18 al 24 de mayo de 2026. Se desarrolla íntegramente en el casco histórico de la capital extremeña, aprovechando los escenarios originales romanos: el Teatro, el Anfiteatro, el Circo, el Templo de Diana, el Puente Romano, el Acueducto de los Milagros, el foro, las termas y las calles empedradas. No hay mejor escenario posible. El festival combina rigor histórico con entretenimiento para todos los públicos. Algunas de las actividades más emblemáticas son los desfiles y entrada de legiones, combates de gladiadores, carrera de cuadrigas, ritos y ceremonias religiosas...

Rigor histórico

Todo se cuida con rigor histórico y, además, el evento tiene un fuerte componente educativo y de identidad local, con colegios, asociaciones y familias enteras que participan año tras año. Si planeas ir este 2026, reserva alojamiento con mucha antelación, porque la capital autonómica de Extremadura se llena por completo, lleva ropa cómoda para caminar y, si quieres, una túnica sencilla, ya que hay talleres donde te ayudan a caracterizarte. En definitiva, Emerita Lvdica no es solo un festival, es la forma más divertida, rigurosa y emocionante de entender por qué Mérida se siente tan romana todavía después de dos milenios. ¿Te animas a viajar al año 25 a.C. por una semana? ¡Ave Emerita! Merece la pena vivirlo una vez en la vida.

