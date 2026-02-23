La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD) volverá a poner a prueba la creatividad de su alumnado con la segunda edición de las jornadas ‘Diseño al límite’, que se celebrarán los próximos 26 y 27 de febrero. La cita reunirá en el centro a algunos de los estudios y profesionales más reconocidos del panorama nacional en diseño gráfico y de interiores, con un formato intensivo que alterna reflexión y práctica.

Cartel de las jornadas de diseño. / EASD

Según ha informado la propia EASD en una nota de prensa, durante las dos jornadas el alumnado trabajará de forma directa con Rafael Llompart Machuca, T.O.T. Studio, Carlos Quevedo Rojas y Tavo Studio, en un programa que combina conferencias, mesas redondas con egresados y talleres prácticos simultáneos.

Contenidos

Los contenidos abordarán cuestiones clave del oficio, como la interacción entre disciplinas, los límites en la creación de espacios, la identidad visual o la construcción del universo gráfico de un proyecto musical. La propuesta busca trasladar al aula procesos reales de trabajo, desde la conceptualización hasta la toma de decisiones creativas.

Con esta iniciativa, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida refuerza su apuesta por conectar la formación académica con la realidad profesional del sector y consolidar estas jornadas como una cita destacada dentro del ámbito creativo regional. Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana y tarde en la propia EASD.