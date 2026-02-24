72kilos presentará en Mérida el recopilatorio de sus viñetas más esperado: 'Te deseo lo mejor'

Óscar Alonso, publicista e ilustrador bilbaíno conocido por el proyecto 72kilos, presentará este miércoles 25 de febrero su nuevo libro 'Te deseo lo mejor. Las mejores viñetas de 72kilos', en un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB, en Mérida, a partir de las 19.00 horas. La cita será con entrada libre hasta completar aforo.

Óscar Alonso, creador del proyecto 72kilos. / LP

El volumen llega como un 'libro refugio', ya que se trata de una obra pensada para regalar, y para volver a ella, cuando haga falta una dosis de compañía en forma de viñetas. En sus páginas, el también escritor reúne por primera vez una selección de las ilustraciones más icónicas y entrañables de 72kilos, con esa combinación de ternura y verdad cotidiana que ha convertido su firma en un fenómeno social.

El reto

El proyecto surgió el día en que Alonso se propuso el reto de pasar de 92 a 72 kilos. Para conseguirlo, unió el running con otra de sus pasiones, el dibujo, y empezó a crear una viñeta diaria que, de algún modo, contaba ese camino. Alcanzó la meta, sí, pero no se detuvo y siguió dibujando. Y así, desde hace más de una década, acompaña a sus seguidores con viñetas que unas veces son irónicas, otras reflexivas, pero que siempre comparten lo mismo: una enorme capacidad para comunicar.

Libros y redes

72kilos conecta con lo que muchas veces se queda dentro: lo que sentimos, lo que callamos y lo que no sabemos expresar. Gracias al éxito obtenido, pudo publicar varios libros con sus ilustraciones, como 'Las cosas que importan', 'El arte de quererse uno mismo', 'La vida es una verbena' y 'El pequeño libro del amor'. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y han vendido más de 300.000 ejemplares.

Cartel del evento en el centro cultural Santo Domingo. / EL PERIÓDICO

El pasado año sacó a la luz 'El pequeño libro de las madres' y 'Te deseo lo mejor'. El próximo 26 de marzo publicará su último trabajo 'El pequeño libro de los abuelos', aunque ya se encuentra en preventa en algunos comercios. En las redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, donde comparte sus dibujos y sus mensajes, supera ya los 3,5 millones de seguidores, lo que da buena acogida de su obra.