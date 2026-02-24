La delincuencia en Mérida: estafas informáticas al alza y repunte de los delitos sexuales

Mérida cierra el balance de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre de 2025 con una conclusión clara: la delincuencia convencional retrocede, pero crece la del ámbito digital y repuntan con fuerza los delitos sexuales más graves. En términos globales, la ciudad pasa de 3.306 infracciones penales registradas en 2024 a 3.338 en 2025, lo que supone un aumento del 1%. Ese pequeño incremento es, en buena medida, la consecuencia directa del salto de los ciberdelitos, que suben un 14%.

La criminalidad convencional baja un 3,1%, al descender de 2.519 a 2.441 hechos. Es una caída que se aprecia especialmente en algunos delitos patrimoniales habituales, como los robos con fuerza, que pasan de 136 a 77 y retroceden un 43,4%. Por su parte, los hurtos bajan de 738 a 663, un 10,2% menos. No todos los indicadores evolucionan a la baja en la calle, ya que los robos con violencia e intimidación suben de 24 a 41, un 70,8% más, lo que convierte este apartado en una de las subidas más llamativas del año.

Ciberdelitos

El factor decisivo aparece al mirar al ámbito digital. La cibercriminalidad aumenta un 14%, al pasar de 787 infracciones en 2024 a 897 en 2025, lo que supone 110 hechos más en solo un año. Dentro de ese bloque, las estafas informáticas continúan siendo el núcleo principal y crecen un 8,8%, de 639 a 695 casos. Cabe destacar el incremento de otros ciberdelitos, que saltan de 148 a 202, un 36,5% más, señal de que el fenómeno no se limita al fraude, sino que se expande hacia otras conductas delictivas que encuentran en internet un terreno cada vez más favorable.

En el capítulo de delitos contra la libertad sexual, el balance del Ministerio del Interior refleja un repunte en la ciudad al cierre de 2025, ya que estos pasan de 24 hechos en 2024 a 29 en diciembre del pasado año, lo que supone un aumento del 20,8%. Dentro de este apartado destaca especialmente la evolución de la agresión sexual con penetración (violación), que sube de 5 a 13 casos, un incremento del 160%, convirtiéndose en uno de los indicadores con mayor crecimiento porcentual del conjunto y señalando un aumento significativo en las formas más graves de este tipo de delitos