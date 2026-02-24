La académica Francisca Noguerol llevará la poesía experimental a Mérida este miércoles

Francisca Noguerol, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y académica correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, participará esta semana en el taller de poesía experimental que organiza la biblioteca municipal Juan Pablo Forner de Mérida. La profesora ofrecerá la ponencia ‘Brevedad: imágenes y silencio’, en una de las sesiones programadas.

Cartel del taller de poesía experimental. / EL PERIÓDICO

El taller se desarrolla en distintas sesiones los miércoles, de 18.30 a 20.00 horas, y está concebido como un acercamiento práctico a la poesía experimental: los participantes conocerán sus principales recursos y dinámicas creativas y, además, serán invitados a elaborar sus propias piezas. Los trabajos resultantes darán lugar, al término del ciclo, a una exposición con las obras realizadas.

Noguerol sumó en 2023 varios reconocimientos, entre ellos los Premios María de Maeztu a la excelencia investigadora y el Premio Gloria Begué a la excelencia docente, distinciones que avalan su trayectoria académica y su labor en el ámbito universitario. Además, es responsable de más de 230 trabajos de investigación publicados en revistas y editoriales nacionales e internacionales.

Remedios Zafra

La agenda cultural de la biblioteca se completa con otra cita destacada. Para mañana miércoles está previsto un encuentro con la ensayista Remedios Zafra, que conversará con el público en la sala Dulce Chacón a partir de las 19.45 horas. La obra de esta escritora ha obtenido premios como el Internacional de Ensayo Jovellanos, Meridiana de Cultura, de las Letras El Público, Málaga de Ensayo, de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y de Ensayo Carmen de Burgos.