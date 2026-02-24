La Policía Local alerta en Mérida: no respetar la prioridad y la distancia, detrás de la mayoría de accidentes

La Policía Local de Mérida ha puesto el foco en dos de las infracciones más comunes al volante (no respetar la prioridad de paso y no mantener la distancia de seguridad) como principales desencadenantes de la siniestralidad registrada durante la semana del 16 al 22 de febrero. Según el balance de actuaciones, en esos siete días se tramitaron 19 atestados. La gran mayoría (17) correspondieron a accidentes con daños materiales, mientras que dos se saldaron con lesiones leves.

Entre los incidentes contabilizados, el parte policial destaca varias colisiones por alcance ocurridas en el Paseo de Roma y en la avenida de Portugal, vinculadas precisamente a la falta de distancia de seguridad y a maniobras sin la precaución debida. En cuanto a los accidentes con heridos, se registró un atropello a un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en la calle Circo Romano y un siniestro entre un turismo y un ciclomotor en la calle Arturo Barea. En ambos casos, los conductores resultaron heridos leves.

Además, los agentes de la poliacía local instruyeron un atestado a un menor de 10 años que conducía un vehículo tipo buggy sin permiso de circulación. En este caso, según ha informado el ayuntamiento emeritense en nota de prensa, el padre figura investigado como cooperador necesario, al considerar los policías que este facilitó la conducción del vehículo.

Alcohol al volante

En el apartado preventivo, los agentes realizaron 29 pruebas de alcoholemia, con un resultado de solo un positivo, de carácter administrativo. Por último, indicar que desde la policía local insisten en la importancia de extremar la atención en los cruces, respetar la prioridad de paso y mantener la distancia de seguridad para reducir los siniestros, especialmente en vías con mayor intensidad de tráfico.

Conducir bajo los efectos del alcohol tiene consecuencias económicas y administrativas muy concretas que buscan disuadir esta conducta por su alto riesgo para la seguridad vial. La tasa máxima legal de alcohol permitida es de 0,5 g/l en sangre (0,25 mg/l en aire espirado) para la mayoría de conductores, y de 0,3 g/l (0,15 mg/l) para noveles y profesionales. Superar estos límites puede conllevar multas de hasta 1.000 euros, la retirada de 4 a 6 puntos del carné e incluso la suspensión temporal del permiso de conducir.

Además, cuando la tasa de alcohol supera 0,60 mg/l en aire espirado (1,2 g/l en sangre), la conducta deja de ser solo una infracción administrativa y pasa a ser delito penal, con penas que pueden incluir prisión de 3 a 6 meses, multas elevadas, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del permiso de uno a cuatro años. Estas normas, que se han reforzado y van evolucionando, reflejan la política de tolerancia cero frente al alcohol y la conducción para reducir accidentes y salvar vidas en las carreteras españolas.