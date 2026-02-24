El SES habilita tres tardes de consulta en el San Luis de Mérida para reducir demoras superiores a 48 horas tras la queja de una paciente

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado este martes que el Centro de Salud de San Luis (Urbano II) de Mérida ha programado consultas en horario de tarde los días 25, 26 y 27 de febrero con el objetivo de reducir las demoras superiores a 48 horas generadas tras la huelga nacional de médicos de la pasada semana. Según detalla, el paro tuvo en Extremadura un impacto de 67.838 consultas anuladas y, en el caso concreto de este ambulatorio, se cancelaron 72 citas.

"Esta situación ha obligado a reorganizar agendas, reasignar actos asistenciales inicialmente previstos y priorizar la atención en función de criterios clínicos y del momento en que se solicitó la cita", señalan desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales. En este sentido, subrayan que las demoras detectadas son “puntuales” y obedecen a circunstancias estrictamente organizativas derivadas de la huelga de facultativos.

Una vez restablecida la actividad ordinaria, los profesionales trabajan en la absorción progresiva de la actividad acumulada, lo que ha requerido ajustes operativos "de carácter temporal". El SES destaca que la apertura de agendas en horario de tarde constituye una herramienta organizativa habitual dentro de la gestión asistencial en Atención Primaria y una "medida clave para responder a incrementos puntuales de la demanda, garantizando la continuidad y la seguridad clínica".

Queja de una usuaria

En relación con la denuncia de Olga Calvo, usuaria del centro de salud de San Luis, por el retraso de dos semanas en la cita solicitada para su marido que tiene cáncer, y que publicó ayer este diario, desde el SES aseguran que "no existe ninguna incidencia asistencial" en la atención a pacientes oncológicos. Cabe recordar que Calvo ha reclamado ante la Defensora de los Usuarios del SES un modelo organizativo que "garantice tiempos máximos razonables”.

"La atención a estos pacientes está plenamente garantizada, se mantiene sin retrasos y se desarrolla mediante circuitos específicos y protegidos, diseñados precisamente para evitar cualquier incidencia como la descrita", sostienen desde el departamento sanitario. Asimismo, recuerda que los servicios de Urgencias están capacitados para realizar pruebas diagnósticas y derivar a las especialidades correspondientes cuando sea necesario.

"Tanto el SES como el Área de Salud de Mérida reiteran su compromiso de restaurar los tiempos de atención, reforzar la capacidad asistencial y asegurar una atención accesible y de calidad", apostillan. Por último, indicar que dos días es el tiempo máximo establecido para ser atendido por el médico de familia, según el marco estratégico de la Atención Primaria.