Mérida reunirá a 100 tatuadores nacionales e internacionales por el Síndrome de Rett

Mérida se prepara para convertirse durante tres días en el epicentro del tatuaje solidario en España. El recinto ferial de Ifeme acogerá del 27 de febrero al 1 de marzo la primera edición de la Extretattoo RETT Convention, una cita que reunirá a un centenar de artistas nacionales e internacionales con un objetivo claro: dar visibilidad al Síndrome de Rett y recaudar fondos destinados a proyectos de atención, investigación y mejora de la calidad de vida de las familias afectadas.

Cartel del evento solidario por el Síndrome de Rett. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha destacado este lunes durante la presentación del evento que se trata de “una iniciativa solidaria que combina el arte del tatuaje, la inclusión social y la cultura urbana”, al tiempo que ha subrayado que esta cita se concibe como un espacio de encuentro para artistas, aficionados y familias. Durante tres jornadas, en horario ininterrumpido de 11.00 a 22.30 horas, Ifeme se transformará en escaparate del arte corporal y la cultura urbana.

Programación

La entrada tendrá un carácter solidario, con un precio de cinco euros por persona y día, cuya recaudación se destinará íntegramente a la causa. Según ha explicado Paco Aranda, de la Asociación Princesa RETT, entidad organizadora de esta convocatoria, el programa incluye sesiones de tatuaje en directo, exposiciones de arte urbano, concursos, bodypaint, foodtrucks y exhibiciones de coches exclusivos, entre otras propuestas.

Además de la presencia continua de tatuadores nacionales e internacionales trabajando en directo, la convención contará con una programación diaria repleta de actividades. El viernes arrancará a las 11.00 horas con la apertura de puertas y una presentación oficial, para dar paso a propuestas como un podcast en directo, un seminario especializado, sesiones de tatuajes benéficos, graffiti en vivo, música en directo y el concurso con entrega de premios antes del cierre a las 22.30 horas.

El sábado y el domingo mantendrán el mismo ritmo dinámico, incorporando concursos gastronómicos, exhibiciones de bodypaint, freestyle y pole dance, seminarios técnicos, demostraciones de tatuaje polinesio, concursos infantiles y subastas solidarias de obras de arte. Cada jornada culminará con la entrega de premios y el cierre nocturno, en un ambiente que también incluirá exposición de coches exclusivos, foodtrucks, barra, tiendas regionales y distintas acciones de sensibilización

Por su parte, la tatuadora profesional Ainhoa Maes ha puesto el acento en la dimensión artística y profesional del encuentro, que reunirá a reconocidos tatuadores nacionales e internacionales, además de artistas plásticos, expositores y marcas del sector. “Las expectativas han sido más que superadas”, ha señalado, ya que la previsión inicial era contar con entre 60 y 70 artistas y finalmente participarán 100. “La acogida ha sido muy buena y a los profesionales les ha parecido una idea preciosa”, ha apostillado.