Pruebas mixtas y por equipos
¡Al agua, patos! 350 alumnos se tiran a la piscina en Mérida para poner el broche a la natación escolar
Deporte y convivencia entre centros educativos
La piscina climatizada de La Argentina ha acogido el cierre del primer periodo del programa municipal con pruebas mixtas y por equipos. Más de 350 alumnos de 13 centros educativos de la capital extremeña han participado en la clausura del primer periodo del Programa de Natación Escolar, celebrada en el marco de una cita marcada por la diversión.
Hábitos saludables
La jornada ha incluido pruebas mixtas y por equipos y se ha desarrollado en un ambiente de convivencia y compañerismo, sirviendo para poner en práctica lo aprendido en el medio acuático. El edil de Deportes ha destacado que estas iniciativas impulsan hábitos saludables desde edades tempranas y refuerzan el aprendizaje del curso. Según el ayuntamiento, el cierre de este periodo consolida el programa como una herramienta educativa y deportiva para la comunidad escolar de Mérida.
- El restaurante de Mérida sin carta que solo sirve menú degustación consigue un Sol de la Guía Repsol
- Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
- Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo
- ‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital
- La transformación del convento de las Freylas en Mérida, al detalle: un camión grúa instala la estructura clave de la obra
- Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida
- La Vuelta a Extremadura Caminando: 2.300 kilómetros de senderismo para unir la región desde Mérida
- La Guía Michelin lleva cuatro años seguidos recomendando este restaurante de Mérida con increíbles vistas a la Alcazaba