¡Al agua, patos! 350 alumnos se tiran a la piscina en Mérida para poner el broche a la natación escolar

La piscina climatizada de La Argentina ha acogido el cierre del primer periodo del programa municipal con pruebas mixtas y por equipos. Más de 350 alumnos de 13 centros educativos de la capital extremeña han participado en la clausura del primer periodo del Programa de Natación Escolar, celebrada en el marco de una cita marcada por la diversión.

Hábitos saludables

La jornada ha incluido pruebas mixtas y por equipos y se ha desarrollado en un ambiente de convivencia y compañerismo, sirviendo para poner en práctica lo aprendido en el medio acuático. El edil de Deportes ha destacado que estas iniciativas impulsan hábitos saludables desde edades tempranas y refuerzan el aprendizaje del curso. Según el ayuntamiento, el cierre de este periodo consolida el programa como una herramienta educativa y deportiva para la comunidad escolar de Mérida.

