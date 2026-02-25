Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pruebas mixtas y por equipos

¡Al agua, patos! 350 alumnos se tiran a la piscina en Mérida para poner el broche a la natación escolar

Deporte y convivencia entre centros educativos

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La piscina climatizada de La Argentina ha acogido el cierre del primer periodo del programa municipal con pruebas mixtas y por equipos. Más de 350 alumnos de 13 centros educativos de la capital extremeña han participado en la clausura del primer periodo del Programa de Natación Escolar, celebrada en el marco de una cita marcada por la diversión.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

Hábitos saludables

La jornada ha incluido pruebas mixtas y por equipos y se ha desarrollado en un ambiente de convivencia y compañerismo, sirviendo para poner en práctica lo aprendido en el medio acuático. El edil de Deportes ha destacado que estas iniciativas impulsan hábitos saludables desde edades tempranas y refuerzan el aprendizaje del curso. Según el ayuntamiento, el cierre de este periodo consolida el programa como una herramienta educativa y deportiva para la comunidad escolar de Mérida.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina.

Juegos y chapuzones en la piscina climatizada de La Argentina. / Ayuntamiento de Mérida

