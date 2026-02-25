Mérida hará historia en 2026: deuda cero y un presupuesto de 83 millones de euros

El ayuntamiento emeritense aprobará en 2026 los presupuestos municipales más elevados de su historia y, por primera vez, situará la deuda financiera en cero. El documento asciende a 83.083.799 euros, lo que supone un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior, en un contexto de crecimiento demográfico y económico que ha llevado a la ciudad a superar los 60.000 habitantes. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que estas cuentas marcan "un antes y un después en la historia económica de Mérida", al pasar de una deuda superior a los 77 millones de euros heredada en 2015 a una situación de deuda cero tras una década de gestión basada, según ha manifestado, en el rigor, la responsabilidad y la planificación.

Mejorar la vida de la gente

"Hoy la capital extremeña demuestra que otra forma de gobernar era posible: hemos saneado el ayuntamiento sin recortes, reforzando los servicios públicos, aumentando la inversión y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía", ha afirmado. Durante 2025 el consistorio ha destinado cerca de 12 millones de euros a la amortización definitiva de la deuda municipal, lo que ha permitido abandonar el Plan de Ajuste vigente desde 2012 y recuperar plena autonomía financiera. Esta nueva situación económica permite al consistorio incrementar la capacidad inversora, planificar a largo plazo y afrontar los retos de crecimiento con mayor margen de actuación. La estabilidad financiera alcanzada garantiza, según el equipo de Gobierno local, el mantenimiento de los servicios públicos y el impulso de nuevas políticas sociales...

Autobús urbano

La solvencia lograda ha hecho posible mantener medidas como la gratuidad del bus, con el apoyo del Estado, y avanzar en la recuperación de patrimonio municipal mediante la adquisición de espacios estratégicos para la ciudad.

Autobús urbano de la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Captación de fondos europeos

La inversión global prevista supera los 100 millones de euros gracias a la colaboración institucional y a la captación de fondos europeos, que desde 2015 han superado los 36 millones de euros gestionados por el ayuntamiento de Mérida. Este volumen inversor permitirá continuar la transformación de la ciudad a través de proyectos vinculados a la sostenibilidad urbana, la regeneración de las barriadas de la capital autonómica y la modernización de infraestructuras públicas.

Noticias relacionadas

Generando oportunidades

El regidor ha apuntado que el saneamiento económico "no ha sido un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas", destacando el mantenimiento de medidas sociales, la atención a familias vulnerables, el refuerzo de los servicios de igualdad y el impulso a nuevas infraestructuras como el futuro Hogar de Mayores de Nueva Ciudad. "El mayor logro no es solo haber eliminado la deuda, sino haberlo hecho haciendo crecer Mérida, generando oportunidades y construyendo una ciudad más moderna, más justa y con más futuro", ha concluido Osuna.