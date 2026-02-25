Agua, IBI y coches: el paquete de rebajas fiscales de Mérida para 2026

El Ayuntamiento de Mérida ha presentado una batería de rebajas fiscales y bonificaciones sociales para 2026 que, según ha indicado el equipo de Gobierno local, busca aliviar la carga económica de las familias, mejorar la accesibilidad urbana y reforzar el apoyo municipal a varios colectivos. La medida principal será la reducción del 10% en la cuota fija de la tasa del agua para las viviendas habituales. Esta decisión tendrá un impacto directo en la economía diaria de miles de hogares y se traducirá en una disminución generalizada del recibo del agua, en un contexto marcado por la subida del coste de vida.

Junto a esta rebaja, el consistorio aplicará nuevas bonificaciones orientadas, según ha explicado, a favorecer la equidad social. Entre ellas, ha anunciado una bonificación del 60% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas, con el objetivo de reforzar el respaldo a los hogares con mayores responsabilidades familiares.

En materia de accesibilidad universal, el consistorio de la capital extremeña aprobará la exención del 100% de la tasa de ocupación de la vía pública para la instalación de ascensores exteriores y rampas de accesibilidad, una medida destinada a facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas y avanzar hacia una ciudad más inclusiva. Además, en el ámbito de la movilidad, se incorporarán bonificaciones en el impuesto de vehículos. Habrá una bonificación del 100% del impuesto de rodaje para familias numerosas de categoría especial, una bonificación del 50% para familias numerosas de categoría general (un turismo por familia) y una bonificación del 100% para coches históricos con una antigüedad mínima de 30 años.

El conjunto de estas rebajas fiscales y exenciones, sumadas a políticas ya implantadas como el autobús gratuito, supondrá que el ayuntamiento deje de ingresar aproximadamente 3 millones de euros anuales, según las estimaciones municipales. El Gobierno local ha enmarcado esta decisión en su apuesta por reinvertir recursos en el bienestar directo de la gente. Desde el consistorio emeritense se ha subrayado que estas medidas se apoyan en una situación de estabilidad económica que, según ha dicho, permite mantener la calidad de los servicios públicos y avanzar hacia una fiscalidad "más justa, social y progresiva".