Radiografía de la compañía líder que invertirá 2.800 millones de euros en Mérida

Fotowatio Renewable Ventures (FRV) ya es una firma que suena en Mérida desde hace semanas. La compañía ha proyectado el desarrollo de 'Lusitanus', un Centro de Procesamiento de Datos orientado a Inteligencia Artificial que se ha ubicado sobre suelo de ExpacioMérida (con 240.000 metros cuadrados ya reservados) y que ha movilizado, en su primera fase, una inversión de 2.800 millones de euros.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha reunido con responsables de la empresa y ha defendido que el proyecto podría suponer un “salto estratégico” para atraer “inversión, empleo cualificado e innovación de alto impacto”.

¿Pero cuáles son las claves de ese proyecto? Tiene una inversión prevista de 2.100 millones en infraestructura digital y 700 millones en infraestructura energética asociada (según las stimaciones trasladadas por la compañía). Más del 80% del consumo eléctrico ha procedido de autogeneración renovable y el diseño ha apuntado a minimizar el uso de agua. Y en cuanto al empleo, prevé entre 1.700 y 2.000 puestos durante la construcción y más de 120 empleos directos y “altamente cualificados” en operación, según las cifras difundidas por la Junta.

¿Y cuál es la radiografía de la firma? El salto al negocio del dato no ha llegado de la nada: FRV ya ha operado en el área con San Serván 400, un clúster fotovoltaico de 150 MW (en Arroyo de San Serván, asociado en sus comunicaciones a Mérida) que ha producido en torno a 300 GWh al año, con capacidad para abastecer a unas 108.000 viviendas y evitar alrededor de 223.000 toneladas anuales de CO₂, según la ficha del proyecto en su web.

En paralelo, FRV ha pertenecido a Jameel Energy (grupo Abdul Latif Jameel), según la propia comunicación corporativa del grupo. Y la compañía ha mantenido un perfil internacional: en su resumen ESG de 2023 ha cifrado su “pipeline” en 24,2 GW y ha detallado más de 4.000 millones de dólares acumulados en financiación de proyectos, además de proyectos en solar, almacenamiento y otras líneas.

El impacto en la economía local

El impacto inmediato ha estado en la obra (empleo y contratación auxiliar), pero el salto relevante ha llegado si el proyecto consigue “anclar” actividad estable: ingeniería, telecomunicaciones, mantenimiento especializado, seguridad y servicios avanzados, sectores que la Junta ha citado como parte del “efecto tractor”.

A medio plazo, el reto ha estado en convertir una gran inversión en un ecosistema (proveedores locales, pymes tecnológicas, servicios profesionales y retención de talento). Y ahí Mérida ha jugado una carta diferencial: la disponibilidad de renovable competitiva y suelo industrial que el Ejecutivo regional ha vinculado a su estrategia de computación sostenible.

Por ahora, no se han anunciado programas cerrados de capacitación ligados a “Lusitanus”, pero sí se ha hablado de empleo “altamente cualificado” en la fase de operación. En experiencias previas del entorno renovable, la propia FRV ha participado en iniciativas formativas y sociales (formación interna y programas educativos) que ha recogido en sus informes de sostenibilidad.

Con ese precedente, una de las preguntas que cabe hacerse, por ejemplo, es la de qué itinerarios van a articularse (FP, universidad, certificaciones técnicas, ciberseguridad, operación de centros de datos, electricidad y climatización), y si habrá alianzas con el tejido formativo regional para que parte de ese empleo se cubra con perfiles locales.

“Lusitanus” es el tercer proyecto de envergadura que prevé instalarse en Expacio Mérida. El primero es la planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías y el segundo la implantación de la multinacional china Jinhong Gas, que ha elegido Mérida como puerta de entrada a Europa. Estas tres grandes iniciativas empresariales vinculadas a la industria de las baterías y a la infraestructura digital han previsto, en conjunto, una inversión de 3.600 millones de euros y la creación de más de 2.300 puestos de trabajo confirmados, a la espera de que uno de los proyectos concrete sus trabajadores.

Empuje

En ese contexto, el crecimiento de la industria asociada a baterías (fabricación y almacenamiento) se ha apoyado también en el empuje regulatorio y de planificación energética: la actualización del PNIEC (2023-2030) ha reforzado el papel del almacenamiento y diversas lecturas del plan han situado el objetivo en 22,5 GW para 2030 (con distintas tecnologías, incluidas baterías).

Más allá del suelo, un centro de datos de gran escala suele tensionar tres frentes: energía (conexión y estabilidad), agua (consumo y refrigeración) y logística de obra (movimiento de materiales y personal). En este caso, la Junta ha trasladado que el diseño ha buscado minimizar el consumo de agua y que la energía ha descansado en gran parte en autogeneración renovable.

Queda por ver cómo se han ordenado los trámites, los calendarios y las necesidades de acceso y servicios en el entorno de ExpacioMérida, un parque industrial promovido por Ayuntamiento y Junta que ha concentrado parte de estas grandes reservas de suelo.

Si “Lusitanus” avanza según lo anunciado, Mérida puede convertirse en un escaparate de una tendencia en expansión: centros de datos y computación intensiva “pegados” a renovable (y cada vez más a almacenamiento) para reducir huella y coste energético. Ese relato es el que la Junta ha defendido al hablar de “referente europeo de computación sostenible y soberanía digital”.