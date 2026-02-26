El Ayuntamiento de Mérida destina más de tres millones de euros a rebajas fiscales en el presupuesto de 2026

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha dado este jueves luz verde a la aprobación inicial del proyecto de Presupuestos Municipales para 2026, que ha salido adelante con el voto favorable del PSOE, el voto en contra de PP y VOX y las abstenciones de X Mérida y Unidas por Mérida. Las cuentas ascienden a 83.083.799 euros, lo que supone un incremento del 17% respecto a 2025. Según ha señalado el alcalde, se trata del “presupuesto más alto de la historia de Mérida” y se presenta “con deuda cero, fuera del plan de ajuste”, circunstancia que, según ha indicado, ha permitido incluir más de tres millones de euros en rebajas fiscales.

Entre las medidas recogidas figura la reducción del 10% en la cuota fija de la tasa del agua para viviendas habituales, nuevas bonificaciones en el IBI para familias numerosas, descuentos en el impuesto de vehículos para familias numerosas y para vehículos históricos, así como la exención del 100% de la tasa de ocupación de vía pública para la instalación de ascensores exteriores y rampas.

El equipo de gobierno ha señalado que estas medidas, junto a políticas ya implantadas como el autobús urbano gratuito, suponen un esfuerzo cercano a los tres millones de euros anuales y consolidan su compromiso con la equidad social y el apoyo directo a las familias emeritenses.

Imagen del pleno. / Cedida por el Ayuntamiento de Mérida

Además, en su sesión ordinaria, el pleno ha suscrito la Declaración Institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con el respaldo de PSOE, PP, X Mérida y Unidas por Mérida, y el rechazo de Vox.

El texto reafirma “su compromiso inequívoco con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres como fundamento esencial de la democracia y de los derechos humanos” y recoge el rechazo a “cualquier forma de negacionismo de la violencia machista, los discursos de odio y cualquier retroceso en los derechos conquistados”. “Defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social”, señala la declaración.

El documento asume además el lema de la ONU para 2026, “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, y subraya el papel del Ayuntamiento como “administración más cercana a la ciudadanía”. En este sentido, indica que “no basta con reconocer derechos en la normativa”, sino que es necesario garantizar su cumplimiento para que mujeres y niñas puedan ejercerlos “libremente, sin discriminación, miedo ni violencia”.

Compromisos municipales en igualdad

Desde el ámbito local, el Ayuntamiento se ha comprometido a reforzar las políticas públicas de igualdad e incorporar de manera transversal la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno; prevenir y combatir la violencia de género, incluida la digital, fortaleciendo los recursos de atención y sensibilización; e impulsar acciones de coeducación y alfabetización digital con enfoque de género.

Asimismo, la declaración contempla la promoción de nuevas masculinidades basadas en la corresponsabilidad y el respeto; el fomento de la autonomía económica de las mujeres; el diseño de espacios públicos seguros e igualitarios; el apoyo al tejido asociativo y al movimiento de mujeres de la ciudad; y el impulso a la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

El texto concluye con un llamamiento a la ciudadanía para “continuar avanzando, de manera colectiva, hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria”.

Enfermedades raras

En la misma sesión, el Pleno ha firmado también la Declaración Institucional conjunta con motivo del 28 de febrero de 2026, Día Internacional de las Enfermedades Raras, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la realidad de las personas que conviven con estas patologías, impulsar su visibilización y promover su inclusión en la agenda pública.

En este marco, el Ayuntamiento ha impulsado la campaña ‘Porque cada pERsona importa’, orientada a mejorar la investigación y el conocimiento sobre estas enfermedades, garantizar un acceso rápido y equitativo a pruebas diagnósticas y tratamientos, y promover programas de atención temprana y rehabilitación.

La declaración recoge además la apuesta por la participación activa de pacientes y asociaciones, así como por “la coordinación interautonómica” para asegurar que los recursos sanitarios y sociales lleguen de manera justa a todas las personas afectadas.